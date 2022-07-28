過敏幼兒急攀升 父母勤洗手是重點

以毒攻毒，從小吃花生就能防止對花生過敏！研究表示，如果嬰兒皮膚過度接觸各類過敏原，會導致罹患各類過敏的機率提高，如果父母觸碰小朋友前沒洗手，不小心就讓孩子成為過敏寶寶。而研究指出，定期餵幼兒花生，能降低81%花生過敏的風險，其他食物是否也有同樣的效果仍在研究中。

過敏人數急遽上升

《BBC》報導，兒童食物過敏的狀況正已驚人的速度上升，尤其在工業化國家的上升比例更是驚人，如在英國就有40%的兒童深受食物過敏的困擾。過敏反應的學者納多指出，有越來越多人對多種食物過敏，不僅是常見的牛奶與花生，現在還對小麥與芝麻等食物過敏。

嬰兒出生後，會接觸到環境中的過敏原並開始產生抗體，一旦「異物」碰觸到皮膚，就會有記憶反應，將此物質視為是身體的威脅。這意味著，父母可能因為手上沾有灰塵或花生醬，而導致孩子對這些東西過敏。美國食物過敏研究協會的學者布福德進一步解釋，「如果身體是通過皮膚反覆接觸食物，而不是通過口腔或腸胃道的話，就會增加幼童食物過敏的可能性。」

罹患如濕疹等皮膚疾病的兒童，因為皮膚常出現乾燥、發癢等狀況，導致過敏原更容易通過皮膚進入身體中。史丹佛大學教授布福德補充說，二手煙、交通汙染等都被認為是導致過敏的原因，尤其工業化的環境下，罹患濕疹的機率又更高，連帶過敏的機率提高。

吃花生防過敏

倫敦一所兒童醫院的過敏專業顧問包格向新手父母建議，父母如果有塗乳霜等肌膚接觸行為前，務必先洗手，因為他們的手上可能不僅有細菌，還可能會有一些花生、芝麻等食物殘留，導致孩子產生過敏狀況。

一項醫學實驗為預防過敏提供一線曙光，「如果父母即早干預，花生過敏是可以預防」。研究表明，如果從孩童小時候就定期餵花生，能夠有效降低罹患花生過敏的81%的機率。目前仍在研究，定期食用其他常見的過敏原是否會產生類似的效果。

【更多精采內容，詳見 】