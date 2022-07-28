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2025年根除C肝推篩檢 找11萬隱形患者

中央社／ 台北28日電

今天是世界肝炎日，肝基會發表「苑裡鎮石鎮里、蕉埔里C肝微根除計畫」成果指出，尚未接受治療者多半不自知有C肝，估約11萬隱形患者須靠篩檢找出，以達2025年根除C肝目標。

世界衛生組織（WHO）於2015年倡議2030年根除C肝，台灣隨即宣示提前於2025年根除C肝，並成立國家消除C肝辦公室。C肝辦公室根據7項指標，估算全國368個市區鄉鎮C肝風險潛勢等級，第7級為最高風險地區，共有5鄉鎮，苗栗縣苑裡鎮是其中之一。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙致詞指出，苑裡鎮被列為高風險地區，換算每5人中就有1名C肝患者，縣府在2010年執行3年肝炎篩檢計畫，發現苑裡鎮6個里C肝盛行率達超過20%，且集中在交通不便及醫療缺乏的地區（在地人所稱內區），C肝病人9成以上年齡大於50歲。

苗栗縣府從2019年開始結合肝病防治學術基金會資源，在苑裡鎮內區辦理肝炎篩檢活動。苑裡鎮衛生所主任劉星照分享經驗時苦笑說，免費篩檢加上免費藥物，不少民眾懷疑是詐騙，用盡各種行銷手法。

參與計畫的苖栗苑裡李綜合醫院總裁李順安本身是在地人。他說，聽到苑裡被列為重災區第一名，就立志要為家鄉撲滅C肝；偏鄉不能打空戰，很多民眾不會用網路，必須挨家挨戶發傳單去拜託和說服，不少同仁都曾被狗追，甚至差點被咬，但看到鄉親治癒，再辛苦都值得。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘簡報指出，肝基會和苗栗縣府共同推動「苑裡鎮（C肝7級）石鎮里、蕉埔里C肝微根除計畫」，篩檢對象為45歲至79歲尚未進行B、C型肝炎篩檢的民眾，結合在地醫療進行後續追蹤與治療。

據統計，截至2022年3月底已篩檢6629人，C肝陽性824人（陽性率12.43%），其中發現369人具有病毒量，334人加入治療（治療率90.51%）。

楊培銘指出，根據國家消除C肝辦公室估算，2025年前必須治療25萬名C肝病人，衛生福利部爭取特別預算來給付C肝口服新藥的治療，自2017年至今，已完成14萬198名C肝病人的治療，仍有約11萬人缺口。

楊培銘強調，肝病是沉默殺手，沒有症狀，自知是C肝的病人大部分都已接受治療，其餘尚未接受治療者，多半不自知是C肝病人，必須靠篩檢才能找出，但台灣全國B、C肝篩檢涵蓋率僅50%，盼以苑裡鎮為示範，籲政府要有更全面作為，達成2025年根除C肝目標。

C肝 肝病 衛生所

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