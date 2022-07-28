要錢還是要命？ 首次肺癌治療滿意度調查揭病友困境

國內十大癌症肺癌連續42年蟬聯第一，國內首份「肺癌治療滿意度大調查」結果出爐。調查顯示，九成癌友因治療直接影響工作和收入，且超過六成癌友月收入減少新台幣1萬元以上，再加上疾病治療的沉重負擔，嚴重影響生活和經濟。

肺長壽協會理事長Alan表示，適合免疫治療或免疫合併療法有健保給付患者僅有四成，盼健保放寬給付治療，延長病友存活率。

社團法人肺長壽協會完成首份「肺癌治療滿意度大調查」，共回收1956份有效問卷。

調查發現，晚期肺癌患者在治療上明顯對勞動力帶來衝擊，60歲以下的晚期患者中，超過半數扮演家中的經濟支柱；九成表示治療已直接影響工作出勤；65%月收至少減少1萬，甚至每四名癌友就有一人因罹癌失去工作、收入中斷。

王姓病友表示，他2019年在健康檢查中發現三公分的肺部腫瘤，診斷為肺鱗狀細胞癌，癌細胞轉移至氣管已是晚期。然而相較肺腺癌等其他種類的肺癌，肺鱗狀細胞癌免疫治療的健保給付限制多，王先生只能以傳統化療為主，但副作用極大，十天體重就狂掉10公斤。

後來王先生與主治醫師討論後，咬牙自費使用免疫治療，才恢復體力。他感嘆沒有健保給付「抗癌只能走一步算一步，看是要錢還是要命」。

台大雲林分院胸腔醫學中心主治醫師陳崇裕表示，根據國際治療指引，針對沒有腫瘤基因突變的晚期肺鱗癌患者，第一線優先建議使用免疫合併化療，中位數存活期可達30.1個月，相較於傳統化療的12.7個月，延長存活期達2.3倍。

陳崇裕說，肺癌患者第一線治療對延長存活期非常重要，但目前健保給付的晚期肺鱗癌第一線治療仍以傳統化療為主。雖然三年前開始給付免疫治療，但健保條件多，且僅限單用免疫治療，多數患者存活期一年左右。

肺長壽協會理事長Alan表示，健保給付是影響治療滿意度的關鍵，但適合標靶藥物患者僅54%有健保給付、適合免疫治療或免疫合併療法者，僅有40%獲得健保給付。以免疫治療為例，三周約需自費10萬，治療如有成效，則繼續完成兩年的治療期，病友花費二至三百萬都是常態。

Alan說，有些病友家屬為了治療，將房子抵押；等到病友離世，卻反而困在貸款漩渦中。