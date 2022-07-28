5個流星雨共舞要來了 每小時平均50顆 仰頭就能看見

除了每年固定造訪的三大流星雨外，若7月底逢朔，將出現由五個流星雨共同組成，形同第四大流星雨的共舞流星雨。天文館表示，7月28日深夜至31日黎明前，少見地有五個流星雨同場共舞，每小時平均數量總和達到50顆，只要仰頭便能看見。

天文館表示，7月28日深夜至31日黎明前，恰在朔前後，包括寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨、南魚座流星雨與天龍座γ流星雨等，剛好都在此段時間內達到極大，再加上正邁向極大的英仙座流星雨，少見地有五個流星雨同場共舞，每小時平均數量總和達到50顆，是一年中除了象限儀座、英仙座、雙子座三大流星雨極大日之外，平均流星數量總和最多的日子。

天文館表示，這五個流星雨各具特色，數量最多的寶瓶座δ南流星雨，每小時可達約25顆，英仙座流星雨約10顆，其他的摩羯座α、南魚座與天龍座γ流星雨各約5顆，當這些流星雨的輻射點在晚間10時都升起後，一場相當於每小時數量50顆的組合流星雨便在無月光干擾的夜空中盡情展開，且與一般流星雨不同的是，各流星並非來自單一幅射點，而是來自各方向，只要仰頭便能看見。

天文館表示，由同為1月底逢朔的2011年全球觀測記錄來看，此次的確值得想看流星的朋友們關注，館方在各地建置的暗空攝影機，將於7月28至31日提供舒適、安全且便利的流星雨觀賞方式，可至YouTube「台北天文館」頻道觀賞即時的流星雨直播。