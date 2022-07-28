全國46萬人疑心衰竭卻未診斷治療 3大症狀不可不慎

持續感覺累、喘、腫，當心是心衰竭上身。據統計，全球有6000萬名心衰竭患者，也就是說，每5人就有1人，一生中會罹患心衰竭。

心臟基金會表示，依心衰竭盛行率推估，國內患者約有70萬人，但依衛福部統計，實際就醫僅24萬人，約還有三分之二患者達46萬人，未被診斷及接受治療，目前臨床已有針對心衰竭藥物可以使用，呼籲民眾若持續感覺累、喘、腫三大症狀，應速就醫檢查。

心臟基金會今舉辦心衰竭衛教活動。心臟基金會副執行長趙庭興說，國內正接受治療心衰竭患者為24萬人，這只是冰山一角，因仍有46萬名心衰竭患者未被診斷及治療，但心衰竭有三大問題，第一是住院率、死亡率高，據統計，心衰竭是65歲以上病患常見住院原因第ㄧ名，約有三分之一心衰竭患者住院1年後死亡，且死亡率為隨年齡增加，甚至每2名確診患者中，約有1人在5年內死亡。

趙庭興說，其次問題是會影響生理及心理健康，包括日常穿衣、行走、淋浴都會受到影響；第三是合併其他共病的威脅，因此絕對不可輕忽。

心臟基金會董事吳彥雯說，心衰竭是種慢性病，主因是心臟無法推送足夠的血液，維持身體所需的氧氣與養分，症狀為累、喘、腫，呼籲一旦出現不適症狀，應到心臟科進行心臟超音波、血液等檢查。心衰竭依不同病因分為三大類，包括心臟收縮力不正常，占比約為5成；心臟收縮力正常的心衰竭，占比約4成；心臟收縮力略為受損的心衰竭，占比約1成。

吳彥雯說，以往治療心衰竭多為症狀治療，但目前已有心衰竭專用藥物，建議心臟科醫師可依患者症狀，同時給予症狀治療及專用藥物治療，為患者帶來曙光，以延長患者生命及改善生活品質，降低再住院率，不要很快死於心臟病。

吳彥雯說，患者每天起床後，應量心跳、血壓及體重，隨時監控心臟功能，同時保持運動習慣，如太極拳、慢走、快走及核心肌群等，另一方面也要控制水分、鹽分攝取，若一天體重增加超過0.5公斤，必須提高警覺，若連續2天增加2公斤應速就醫，可能就是因水分、鹽分攝取過多所致。

66歲蔡女士於半年前開始，感覺爬樓梯時上氣不接下氣，走路喘不過氣，驚覺不對到胸腔科就醫，但查不出病因，隨後轉至心臟科，確診是心臟收縮力正常的心衰竭。蔡女士說，確診後對心理及生活造成影響，如一個人在家時，就會擔心突然發病沒人救助，或心情緊張就會喘不過氣，甚至想要外出遊玩，但又想到要走很多路、走樓梯，因此不願意外出，希望經治療後，病情可以好轉。

趙庭興說，心衰竭患者平時須依醫囑按時服藥、控制病情外，飲食需要限制鹽分、水分攝取，同時避免感染、心律不整，喝水過多，並切記不要隨意服藥，影響腎功能，以防心衰竭症狀惡化。