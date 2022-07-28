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國道1接台74施工 8月1至4日北屯二至崇德段夜間封閉

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國道1號大雅交流道先接74號快速道施工，8月1日到8月4日封閉匝道交通管制。圖／台中市交通局提供
國道1號大雅交流道先接74號快速道施工，8月1日到8月4日封閉匝道交通管制。圖／台中市交通局提供

交通部高速公路局施作國道1號增設大雅系統交流道銜接台74線系統交流道，今年8月1至4日夜間須全封閉台74線主線東行。市府交通局提醒可提前下西屯三、北屯一及北屯二交流道，改走環中路保持行車順暢。

交通局表示，國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，新設大雅系統交流道以高架橋連接國道1號及台74線，完成後高快速道路的車流不須經由平面道路轉換，系統性解決環中路、中清路長期壅塞問題。

交通局指出，台74線為台中市重要環線，也是交通大動脈，車流頻繁，高公局辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，自今年8月1日起至112年8月20日止，全天24時須長期封閉台74線主線東行14K+800至16K+230外車道、路肩及北屯二東行匝道入口，施工時間達1年多。

8月1日至4日夜間（21:30至翌日05:30）須全封閉台74線主線東行（北屯二至崇德）路段及北屯一、二東行匝道入口，交通管制期間影響原有車流運轉，建議可提前下西屯三、北屯一及北屯二交流道，再改走平面道路（環中路）。

國道 交通部 台中市

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