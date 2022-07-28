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小松菜容易變黃？ 達人傳授冷凍秘訣「放一個月還能直接吃」

聯合新聞網／ 綜合報導
以冷凍方式存放小松菜，可以保存約一個月。圖擷取自twitter
以冷凍方式存放小松菜，可以保存約一個月。圖擷取自twitter

「小松菜」是日本常見的一種家常蔬菜，近來在臺灣超市等地方也經常能見到。除了營養價值高，又方便好吃之外，保存起來其實也非常方便，是能夠冷凍長久存放的蔬菜。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「tetsublogorg」近來分享，表示有些人因為小松菜用一般的保存方式容易變黃，所以不太喜歡購買。不過其實用冷凍的方式保存小松菜，就能保存差不多一個月。

而在冷凍小松菜之前，可以先將小松菜徹底清洗過，再用紙巾擦乾，切成方便食用的大小，最後再裝袋放進冷凍庫即可。如果沒有處理好，就直接整顆放進冷凍庫裡，有可能會出現碎裂的狀況。而冷凍過的小松菜，其實可以直接食用，也可以等到退冰再煮來吃。

網友們也紛紛表示「完全不知道有這招，一直只會直接切來煮著吃」、「真的假的？該去把小松菜從冷藏移到冷凍了」、「上次拿到了一大堆小松菜，就是這樣處理的」、「我都用舊報紙晾乾」、「這樣要煮味噌湯也很容易」、「冷凍的小松菜超好吃喔」、「煮味噌湯跟拿來吵超好用」。

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