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影／59歲板模工膀胱癌3期樂觀抗癌 開心重返職場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
丁姓工地板模工（左四）與鄭姓退休族（右三）都是膀胱癌三期，今天返回台中榮總分享抗癌心得。記者趙容萱／攝影
丁姓工地板模工（左四）與鄭姓退休族（右三）都是膀胱癌三期，今天返回台中榮總分享抗癌心得。記者趙容萱／攝影

59歲丁姓工地板模工與69歲鄭姓老闆都是膀胱癌第三期患者，兩人今天返回台中榮總分享抗癌心得。丁姓板模工說，他「聽醫師的話」，他依醫囑努力復健，術後2個月重返職場；69歲鄭姓退休族表示，他努力抗癌，術後恢復正常生活，可與家人一同爬山、運動，享受退休生活。

台中榮總泌尿外科醫師楊晨洸說明，丁姓病患因解血尿就醫，確診為膀胱癌第三期，接受腹腔鏡膀胱攝護腺根除及人工膀胱重建手術，術後恢復良好，二個月後順利重返職場，術後至今近三年，無復發情形。

楊晨洸指出，鄭姓病患持續血尿數個月，確診為膀胱癌第三期，先接受前導化療，再接受機械手臂膀胱根除，以及人工膀胱重建手術後，術後病理期別降至第一期，術後膀胱復健期約3個月，目前已可維持正常排尿功能，且可與家人一同爬山、運動，恢復良好的生活品質。

楊晨洸說明，台中榮總泌尿外科自1998年以來，在膀胱癌治療從門診、化療、手術、臨床試驗乃至術後照護，皆是由泌尿外科團隊採整合治療照護模式，可詳細掌握病人疾病進程及對治療耐受程度，為患者精準治療。

楊晨洸說，中榮泌尿腫瘤團隊治療第二、三期膀胱癌患者且適合做前導化療者，採新式高強度高密度鉑金化療縮小腫瘤，再施以不論施行腹腔鏡或達文西機械手臂膀胱根除手術，可做到超擴大淋巴廓清。

楊晨洸指出，近期膀胱癌病患中，所有接受前導化療者都有接種人工膀胱重建。人工膀胱除了可維持其自我解尿，且身體外觀及生活品質不受到影響，更可恢復以往工作及生活。台中榮總泌尿外科腫瘤團隊全期照護70歲以上膀胱癌患者，在接受前導化療及達文西膀胱根除及人工膀胱重建後，也可以早期恢復正常的健康生活。

丁姓工地板模工（左二）與鄭姓退休族（右二）今返回台中榮總，感謝醫師楊晨洸（右一）和醫療團隊的治療。記者趙容萱／攝影
丁姓工地板模工（左二）與鄭姓退休族（右二）今返回台中榮總，感謝醫師楊晨洸（右一）和醫療團隊的治療。記者趙容萱／攝影

台中榮總 患者 手術

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