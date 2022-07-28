淡水漁人舞台8月連3周開唱 獨立樂團故事登場

萬眾期待的淡水漁人舞台即將在8月強勢回歸，從8月6日至8月21日連續3個周末邀請30個樂團與歌手開唱，本屆卡司橫跨不同世代卻又各具風格，包含八十八顆芭樂籽、1976、滅火器、持修等人，另外，今年也推出「網路音樂故事」影片，讓民眾也能貼近樂團生活，了解創作者們對藝術的熱忱與背後的故事。

新北市觀旅局表示，首支音樂故事將在7月29日釋出，由陳昇小恨情歌樂團的Bass手阿炮師揭開序幕，十幾年來在台上瘋狂玩著旋律的樂手，正職竟然是市場賣鵝肉的攤販，片中將實際呈現阿炮師的日常模樣，下了攤後回家拿起吉他創作，訴說自己從年輕時對於音樂的熱情，以及為了玩團與母親間的關係。

八十八顆芭樂籽則是以自嘲開場，談到十八年前就是一股腦地玩音樂，認為音樂是與世人對話的方式，也是療癒自己的出口，即使生活是場徒勞，仍然堅持搖滾創作，將自身對創作與生活衝突與觀眾「共勉」。

另一團擅長黑色幽默的老破麻，表明自己的團名就是打破定義，只要自己一直創作，慢慢的老破麻這個帶點負面形象的名詞，也有可能是類型音樂的代名詞，做樂團是因為有東西想要講出來，用音樂來讓人聽到。

海洋大賞得主的MAFANA，團名是阿美族語的不知道，主唱原本是海洋音樂祭搭設舞台硬體的師傅，長期看著舞台上表演的創作樂團與前輩，十年後成功圓夢站上舞台，往後也將堅持透過音樂傳達自己的信念，讓世界聽見MAFANA。