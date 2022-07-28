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竹市仲夏藝文季周六邀紙風車 天公壇公園上演三國奇遇

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府在暑假推出2022仲夏藝文季系列活動，第3場「紙風車三國奇遇」邀來紙風車劇團於後天（30日）晚上7點在天公壇公園演出。圖／市府提供
新竹市政府在暑假推出2022仲夏藝文季系列活動，第3場「紙風車三國奇遇」邀來紙風車劇團於後天（30日）晚上7點在天公壇公園演出。圖／市府提供

新竹市政府在暑假推出2022仲夏藝文季系列活動，市府今天指出，第3場「紙風車三國奇遇」邀來紙風車劇團於後天（30日）晚上7點在天公壇公園演出，表演結合音樂、舞蹈、戲劇、文學、燈光、美術等元素，歡迎親子共賞，也從中了解氣候變遷等狀況。

市府環保局指出，「紙風車三國奇遇」表演劇碼共4齣，第1齣「三義廟」，活潑頑皮的小男孩「小毛」校外教學時來到三義廟，卻不小心回到三國時期；第2齣「桃園結義」，小毛穿越到三國時期產生一連串雞同鴨講的趣味，劉備、張飛和關羽也因為黃巾賊的侵犯，和小毛結成桃園四結義。

第3齣「叫陣、大戰」，劉備、張飛和關羽與黃巾賊展開激烈的戰鬥；第4齣「連環計」，借由小毛現代語言，上網、網內互打不用錢，劉備想出好計策，將黃巾賊一網打盡。事後小毛也認識了自己的缺點及朋友的重要，決定改變壞習慣，學習如何與人及環境相處。

環保局代理局長洪明仕說，「節能減碳、氣候變遷」也是這次紙風車劇團要傳達的主題，藉由小毛的三國時期探險，帶大家了解目前地球環境的氣候變化異常，呼籲大家做一些小小改變，如隨手關燈，才能夠保護地球，一起實踐聯合國永續發展目標「SDG13氣候行動」，打造全民綠生活的舒適環境。

代理市長陳章賢說，紙風車劇團創意激盪，賦予原版「三國演義」新生命，啟發小朋友體會「友誼、和平、環境」的重要性，更透過戲劇，教導小朋友面對困難時應如何冷靜以對，歡迎民眾欣賞。2022仲夏藝文季演出相關資訊可上文化局官網查詢。

新竹市政府在暑假推出2022仲夏藝文季系列活動，第3場「紙風車三國奇遇」邀來紙風車劇團於後天（30日）晚上7點在天公壇公園演出。圖／市府提供
新竹市政府在暑假推出2022仲夏藝文季系列活動，第3場「紙風車三國奇遇」邀來紙風車劇團於後天（30日）晚上7點在天公壇公園演出。圖／市府提供

紙風車 桃園 氣候變遷

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