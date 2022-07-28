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隨身電扇千萬別對著臉吹！眼科醫警告：短短1分鐘就會破壞角膜

聯合新聞網／ 綜合報導
若是將隨身電扇對著臉吹，容易造成角膜受損。圖片來源／ingimage
若是將隨身電扇對著臉吹，容易造成角膜受損。圖片來源／ingimage

眼睛被稱為「靈魂之窗」，一旦遭到破壞，視力就容易受損，產生諸多不便。近來天氣炎熱，許多人出門在外，喜歡使用隨身風扇吹風消暑，然而若是使用不當，就可能對眼睛造成不良影響。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，眼科醫師有田玲子指出，覆蓋在眼球前方的「角膜」，平常受到眼淚的水分和油脂的保護。然而，眼睛要是被電扇直接對著吹，眼淚就會迅速蒸發，使得角膜暴露在受損的風險之中，造成眼睛容易疲勞、疼痛、視線降低等等。

有田曾經做過實驗，讓三位眼睛狀況正常的民眾，使用攜帶型電扇對著眼睛吹拂一分鐘。結果發現才剛吹1到2秒，眼淚就開始有蒸發的狀況，而在這1分鐘之內，眼淚有超過半數時間無法維持。民眾也在實驗1分鐘結束後，反映眼睛有明顯的乾燥感。

有田呼籲，有時候感到眼睛疲勞，其實很可能代表眼角膜已經受損了。如果放著不管，將會造成眼睛的防護功能下降，提高眼睛感染的可能性。若是碰上類似的狀況，推薦適時的閉眼休息，或者用眼藥水滋潤眼球保養眼睛。眼藥水份量則以一次一滴，一天三到五次為佳，以免點的過多反造成負面效果。

乾眼症

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