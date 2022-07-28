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百年原愛國婦人會館修復重啟 日藝人渡邊直美跨海參展

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
台日混血搞笑藝人渡邊直美跨海參展「美力年代」，展現女性自信的美感與力量。圖／高雄市文化局提供
台日混血搞笑藝人渡邊直美跨海參展「美力年代」，展現女性自信的美感與力量。圖／高雄市文化局提供

今年台灣文博會在高雄舉行，「台灣設計設計台灣」系列活動已熱烈展開，高雄市文化局特別打開六大歷史場景，其中1931年高雄港勢展覽會第四會場的「原愛國婦人會館」相當令人期待，8月4日起將以「Ms. Perfume美力年代」展覽跨領域探討當代女性創作，台日混血搞笑藝人渡邊直美也將跨海參展。

高雄市長陳其邁表示，2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，不僅要展望創新設計力，同時也回望高雄土地百年來的發展軌跡，許多高雄的歷史場景，藉由這場文化盛會注入設計靈感，創造再次被認識與探訪的機會。原愛國婦人會館在此刻重啟別具意義，第一檔展覽便以與建物身世息息相關的當代女性創作為題，並邀請到台日混血渡邊直美參展。

渡邊直美不僅是日本最多IG追蹤者的紀錄保持人，也是表演實力與時尚魅力兼備的全能型搞笑藝人。展覽中的攝影作品，她以極具戲劇張力的肢體語言與幽默生動的表情語言，創造女性自信的美感與力量。

高雄市副市長史哲表示，原愛國婦人會館作為1931年高雄港勢展覽會第四會場，以高雄的進步與繁榮與世界對話。2022年適逢臺灣文博會及台灣設計展兩大文化盛會齊聚高雄，高雄回到同一處空間，以展覽打開歷史之門，而這距離原愛國婦人會館於1922年（大正11年）興建落成，恰好相隔百年，高雄在致敬歷史的同時，更要再度以無限的創造力與世界對話。

高雄文化局長王文翠表示，過去女性展現的樣貌遵循著社會期待，百年後性別平權成為普世概念，女性自主意識的覺醒與冀望也終能跳脫限制。原愛國婦人會館開放後的首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」即以當代創作為題，邀請9組藝術創作者以當代藝術能量回應女性角色，特別邀請台日混血搞笑藝人渡邊直美參展，與日本知名藝術總監吉田Yuni共同創作的系列攝影作品中，挑選出12件展現女性自信美的異想作品。

「Ms. Perfume美力年代」8月4日開展，邀請渡邊直美(Naomi Watanabe) x 吉田ユニ(Yuni Yoshida)、王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、卓彥廷等藝術家，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的感官創作，從多元面向綻放藝術設計魅力。詳情可上「台灣設計設計台灣」官網 https://twdesign.tw/查詢。

原愛國婦人會館1931年曾做為高雄港勢展覽會第四會場，2022「台灣設計設計台灣」回到同地點。圖／高雄市文化局提供
原愛國婦人會館1931年曾做為高雄港勢展覽會第四會場，2022「台灣設計設計台灣」回到同地點。圖／高雄市文化局提供
台日混血搞笑藝人渡邊直美跨海參展「美力年代」，展現女性自信的美感與力量。圖／高雄市文化局提供
台日混血搞笑藝人渡邊直美跨海參展「美力年代」，展現女性自信的美感與力量。圖／高雄市文化局提供
原愛國婦人會館修復後首度開放，距離1922年建築落成，恰好相隔百年。圖／高雄市文化局提供
原愛國婦人會館修復後首度開放，距離1922年建築落成，恰好相隔百年。圖／高雄市文化局提供

高雄市長 文化局

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