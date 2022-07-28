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就是愛台灣！ 台鐵推台灣鯛便當 期間限定明起嘉義開賣

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵將推出幸福蒲燒鯛便當。圖／台鐵提供
台鐵將推出幸福蒲燒鯛便當。圖／台鐵提供

台鐵局為慶祝嘉義車站減法美學微改造完工啟用，特別開發「幸福蒲燒鯛魚」期間限定便當， 於7月29日起「嘉義車站減法美學成果發表」記者會在嘉義車站台鐵便當店開賣；也將配合8月5日開展之「2022臺灣文博會在高雄」在高雄流行音樂中心海豚04館的「台鐵便當行動餐車」販售至8月14日止。每日限量販售，每份售價100元。

台鐵局高雄鐵路餐廳營養師陳佳雯以「歡迎『回嘉』 品嚐『原始』家鄉味」為便當設計主題，特別選用雲嘉南地區盛產的台灣鯛為主菜，日本人認為魚肉最為上乘者稱為「鯛」，台灣鯛在日本又稱為「泉鯛」，台灣鯛代表高品質之魚，適合作為喜慶場合的菜餚或遊子歸來的家宴，亦可傳達慶祝嘉義車站減法美學成果之意。

台鐵局說，本次便當設計以「輕食」料理保留食物的「原始」味道，呼應嘉義站減法美學「簡化到原始古蹟美麗的狀態」的改造理念。配菜也大量使用嘉義盛產之當地特色食材，歡迎「回嘉」品嚐滿載的嘉義「家鄉味」。

台鐵局表示，主菜臺灣鯛是臺灣養殖漁產品的優良代表，尤其以雲嘉南地區為主要產區；台灣鯛脂肪含量低，是優質的蛋白質來源，營養價值高且無細刺，適合全家大小食用，希望藉由在地食材的融入，增添南北往來的旅客旅遊的味蕾記憶。

配菜特選嘉義盛產之當地特色食材，包含盛夏必吃的爽口糖漬蓮藕、阿里山特色的筍片、龍鬚菜，以及色彩繽紛的甜椒、搭配酸酸甜甜紫蘇梅，獨特的紫蘇清香味，散發著山林的醉人熟韻，為此款便當的美味體驗畫下完美的句點。

台鐵配合幸福蒲燒鯛便當上市推出系列活動，民眾於「Fun台鐵」粉絲團上傳照片就有機會獲得特製保冷袋。圖／台鐵提供
台鐵配合幸福蒲燒鯛便當上市推出系列活動，民眾於「Fun台鐵」粉絲團上傳照片就有機會獲得特製保冷袋。圖／台鐵提供

嘉義 台鐵 便當

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