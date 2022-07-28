台鐵焊接車出軌意外 民眾：多等20多分鐘

台鐵今天凌晨3時，新左營至高雄區間發生焊軌車出軌事故，造成上下行列車多有延誤，影響旅客通勤。新左營站有不少民眾苦等列車，陳同學表示，今天要和朋友北上旅遊，遇台鐵延誤至少多等20多分鐘。

台鐵表示，外包商清晨正在焊接軌道時，發生焊接車出軌意外，意外地點在三塊厝至鼓山間，目前現場仍在搶修中。事故造成該路段僅剩單軌可供上下行列車通行，造成多班列車延誤，列車通過需經調度員安排協調。

通勤族陳小姐說，今早在高雄車站要搭車至新左營站上班，列車延誤至少半小時，「遇到了也沒辦法，只好請補休一小時。」

台鐵新左營站員工表示，多數列出延遲約3至10分鐘不等，「還在民眾的忍受值內，抱怨的民眾不多。」