快訊

特赦大直違規住宅 北市府直球對決端出全市解套方案

投書／學術寄生蟲：陳明通這類學者對國安的危害

突破萬五！美股勁揚帶動台股早盤漲近百點 台積開盤漲7元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵焊接車出軌意外 民眾：多等20多分鐘

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄新左營車站多班列車延誤，目前延誤最久為16分鐘。記者林巧璉／攝影
高雄新左營車站多班列車延誤，目前延誤最久為16分鐘。記者林巧璉／攝影

台鐵今天凌晨3時，新左營至高雄區間發生焊軌車出軌事故，造成上下行列車多有延誤，影響旅客通勤。新左營站有不少民眾苦等列車，陳同學表示，今天要和朋友北上旅遊，遇台鐵延誤至少多等20多分鐘。

台鐵表示，外包商清晨正在焊接軌道時，發生焊接車出軌意外，意外地點在三塊厝至鼓山間，目前現場仍在搶修中。事故造成該路段僅剩單軌可供上下行列車通行，造成多班列車延誤，列車通過需經調度員安排協調。

通勤族陳小姐說，今早在高雄車站要搭車至新左營站上班，列車延誤至少半小時，「遇到了也沒辦法，只好請補休一小時。」

台鐵新左營站員工表示，多數列出延遲約3至10分鐘不等，「還在民眾的忍受值內，抱怨的民眾不多。」

遊客陳同學今與4、5名好友要北上旅遊，陳同學說，不是上學期間，列車延遲10多分鐘還可接受，「還好不是像上次那麼大的意外。（指今年清明節東南水泥包商水泥儲倉意外）」

高雄新左營車站多班列車延誤，不少民眾在一旁等待。記者林巧璉／攝影
高雄新左營車站多班列車延誤，不少民眾在一旁等待。記者林巧璉／攝影
高雄新左營車站多班列車延誤，不少民眾在一旁等待。記者林巧璉／攝影
高雄新左營車站多班列車延誤，不少民眾在一旁等待。記者林巧璉／攝影
台鐵外包商今晨發生焊接車出軌意外，目前現場搶修中。圖／台鐵提供
台鐵外包商今晨發生焊接車出軌意外，目前現場搶修中。圖／台鐵提供

台鐵

延伸閱讀

台鐵新左營與高雄間傳列車出軌意外 預計中午恢復

台鐵工程車輛凌晨出軌 新左營至高雄南下北上西線單線行車

高醫岡山醫院工地工人重摔未脫險 勞工局勒令停工

Steam生存模擬《大多數》開發進尾聲 秋季再扮無名小卒開啟硬派寫實人生

相關新聞

偏偏尖峰時段 最美區間車樹林站故障 旅客全被請下車

台鐵上午事故連連，清晨高雄段因焊軌車出軌造成上下行列車多有延誤，衝擊南部通勤旅客；接著上午8時許，台鐵1134次往基隆區...

通勤族哀號！台鐵高雄段焊軌車出軌致列車誤點 搶修進度曝光

台鐵今天凌晨3時，新左營至高雄區間發生焊軌車出軌事故，造成上下行列車多有延誤，也影響旅客通勤。台鐵局表示，局本部已成立一...

國家級警報…8時16分台東縣近海規模5.4地震、最大震度4級 澎湖也有感

中央氣象局發布第083號顯著有感地震報告，今天上午8時16分，在台東縣政府東北方33.3公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏...

綠島珊瑚礁再遭破壞 縣府要求施工船停工

台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁上月底遭港區施工船隻錨定纜繩破壞，縣府本月初調查依漁業法開罰3萬元，並要求施工改善措施，未...

【重磅快評】下個熱浪什麼時候來？

六月中旬起肆虐北半球中高緯地區的劇烈熱浪可望告一段落，氣溫逐漸回到常態夏季天氣。這波2003年歐陸首起熱浪進襲後，不但增...

中南部留意瞬間驟雨 專家指這原因未來一周濕答答

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣附近的太平洋高壓勢力會持續減弱，逐漸受到低壓帶外圍風場影響，環境風向開始轉為較弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。