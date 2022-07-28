準颱風「桑達」外加一熱帶低壓 「雙低壓大亂鬥」即將開始

中央氣象局預估，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天（28日）內有可能發展成輕度颱風「桑達」。颱風論壇則發文提醒，除了準颱風桑達外尙有一熱帶低壓正在發展，未來一週即將迎來「雙低壓大亂鬥」，各地均有降雨機會。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（27）日發布最新消息，指出關島附近熱帶低壓（93W）有機會在未來24小時內形成第５號颱風「桑達」，加上位於菲律賓東北的低壓系統逐步發展，預吿未來一週「雙低壓發展，大亂鬥即將開始」。

文中表示，93W位於大低壓帶東側，加上副熱帶高壓穩定導引，正快速朝西北方移動，預計本週六（30）通過日本琉球群島。93W進入東海後，菲律賓東北方另一個低壓系統也將發展起來，此低壓系統大方向朝台灣靠近，但兩個低壓也會互相牽制干擾，路徑上搖擺不定，較難準確預估。

該文也提及，雖副熱帶高壓長時間籠罩，西北太平洋熱得發燙且能量充足，但因有２個熱帶系統同時發展，互相爭奪資源，所以這２個熱帶系統威力估計不大，要看到更強勁的颱風只能等下下面一位。

天氣方面，週日（31）之前，由於太平洋高氣壓稍微減弱，西南風吹拂，各地午後雷陣雨機會增加，而中、南部於夜晚至清晨海陸風交會輻合，偶有下雨機會。下週一（8/1）至四（8/4），受低壓系統影響，各地有降雨機會，至於雨勢大小、會下多久，依低壓系統發展情況及路徑而定，尚有待觀察。

「報天氣-中央氣象局」也在臉書專頁預報，未來天氣受台灣東方海面低壓帶接近影響，低壓帶內有熱帶系統發展的機率，其強度、位置及路徑仍有不確定性。週五（29）至下週一（8/1）隨著低壓帶逐漸接近，北部及東半部地區全天不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨亦有局部短暫陣雨。

下週二（8/2）、下週三（8/3）低壓帶影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週四（8/4）至下週六（8/6）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。