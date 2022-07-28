快訊

工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局驚人

中暑第一件事不是送醫！醫師教先做這幾件事快速降溫

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

準颱風「桑達」外加一熱帶低壓 「雙低壓大亂鬥」即將開始

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風「桑達」有機會於今天（28日）形成，菲律賓東北還有一低壓系統正在發展，未來可能迎來「雙低壓大亂鬥」。圖／翻攝自FB/台灣颱風論壇｜天氣特急
颱風「桑達」有機會於今天（28日）形成，菲律賓東北還有一低壓系統正在發展，未來可能迎來「雙低壓大亂鬥」。圖／翻攝自FB/台灣颱風論壇｜天氣特急

中央氣象局預估，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天（28日）內有可能發展成輕度颱風「桑達」。颱風論壇則發文提醒，除了準颱風桑達外尙有一熱帶低壓正在發展，未來一週即將迎來「雙低壓大亂鬥」，各地均有降雨機會。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（27）日發布最新消息，指出關島附近熱帶低壓（93W）有機會在未來24小時內形成第５號颱風「桑達」，加上位於菲律賓東北的低壓系統逐步發展，預吿未來一週「雙低壓發展，大亂鬥即將開始」。

文中表示，93W位於大低壓帶東側，加上副熱帶高壓穩定導引，正快速朝西北方移動，預計本週六（30）通過日本琉球群島。93W進入東海後，菲律賓東北方另一個低壓系統也將發展起來，此低壓系統大方向朝台灣靠近，但兩個低壓也會互相牽制干擾，路徑上搖擺不定，較難準確預估。

該文也提及，雖副熱帶高壓長時間籠罩，西北太平洋熱得發燙且能量充足，但因有２個熱帶系統同時發展，互相爭奪資源，所以這２個熱帶系統威力估計不大，要看到更強勁的颱風只能等下下面一位。

天氣方面，週日（31）之前，由於太平洋高氣壓稍微減弱，西南風吹拂，各地午後雷陣雨機會增加，而中、南部於夜晚至清晨海陸風交會輻合，偶有下雨機會。下週一（8/1）至四（8/4），受低壓系統影響，各地有降雨機會，至於雨勢大小、會下多久，依低壓系統發展情況及路徑而定，尚有待觀察。

「報天氣-中央氣象局」也在臉書專頁預報，未來天氣受台灣東方海面低壓帶接近影響，低壓帶內有熱帶系統發展的機率，其強度、位置及路徑仍有不確定性。週五（29）至下週一（8/1）隨著低壓帶逐漸接近，北部及東半部地區全天不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨亦有局部短暫陣雨。

下週二（8/2）、下週三（8/3）低壓帶影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週四（8/4）至下週六（8/6）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

天氣動態 氣象局 颱風

延伸閱讀

聯準會升息3碼...短期利空出盡？ 美股大漲、公債殖利率大跌

戶外「6個NG行為」曝 重症醫示警：BA.5病毒入侵的好時機

捷運上夏天超令人崩潰行為 她喊：最大的災難

夏天拒開冷氣沒用冰箱 雙月電費451元讓男怨：怎要這麼多錢？

相關新聞

最美區間車上午故障肇因ATP異常 旅客樹林站全被請下車

台鐵上午事故連連，清晨高雄段因焊軌車出軌造成上下行列車多有延誤，衝擊南部通勤旅客；接著上午8時許，台鐵1134次往基隆區...

颱風桑達今天將形成 路徑圖曝光 明起變天

中央氣象局今天指出，熱帶性低氣壓TD07上午中心位置在北緯19.4度，東經139.8度，以每小時33公里速度向北北西進行...

通勤族哀號！台鐵高雄段焊軌車出軌致列車誤點 搶修進度曝光

台鐵今天凌晨3時，新左營至高雄區間發生焊軌車出軌事故，造成上下行列車多有延誤，也影響旅客通勤。台鐵局表示，局本部已成立一...

綠島珊瑚礁再遭破壞 縣府要求施工船停工

台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁上月底遭港區施工船隻錨定纜繩破壞，縣府本月初調查依漁業法開罰3萬元，並要求施工改善措施，未...

【重磅快評】下個熱浪什麼時候來？

六月中旬起肆虐北半球中高緯地區的劇烈熱浪可望告一段落，氣溫逐漸回到常態夏季天氣。這波2003年歐陸首起熱浪進襲後，不但增...

準颱風「桑達」外加一熱帶低壓 「雙低壓大亂鬥」即將開始

中央氣象局預估，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天（28日）內有可能發展成輕度颱風「桑達」。颱風論壇則發文提醒，除了準颱風桑達外尙有一熱帶低壓正在發展，未來一週即將迎來「雙低壓大亂鬥」，各地均有降雨機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。