【重磅快評】下個熱浪什麼時候來？

六月中旬起肆虐北半球中高緯地區的劇烈熱浪可望告一段落，氣溫逐漸回到常態夏季天氣。這波2003年歐陸首起熱浪進襲後，不但增溫幅度劇烈，動輒攝氏近50度，且影響面積大幅增加，本來以為照地球增溫狀況估算，這一波熱浪原研判2050才會發生，未料早了近30年來襲，迄今引發的野火還在竄燒。人們擔心地球暖化下去，下波熱浪隨時可能襲來。

台灣這一波熱浪也夠嗆的，花東縱谷、台北盆地動輒超過40攝氏度，更糟糕的是相對濕度很高，動輒接近「露點」，衣服可以擰出水的狀態，這情況帶給人體極大負擔，體感溫度遠超過實際溫度，身體原本功能難以負荷；歐陸估計這波熱浪，熱衰竭致死人數可能超過2000人。

熱浪也讓國人叫苦連天，不僅是直射人體的刺痛，另因破紀錄的高溫是對台灣基礎建設、公共工程的嚴格體檢，首先被認定不及格的是供電、各地無預警停電此起彼落，從幾百戶的停電，到幾千戶動輒一停就半天…，大熱天斷電真是虐待人，用餐、做生意全都停擺；台電原先還拉些小動物扛搞壞饋線、變電箱的責任，後來詞窮，乾脆承認就是電力供應吃緊。

熱浪另個作用是體檢基礎建設、公共工程的水準。常溫下公共建設不太會出問題，但高溫一旦跨過門檻，出問題就難避免，就像人體對熱的耐受度41攝氏度是極限，超過這個門檻，身體機能即出現失能現象，尤其濕度高的環境更被壓縮；公共工程也一樣，一定溫度內不太會出問題，超過溫度門檻，當下就立刻當機。這一波熱浪鐵路、捷運頻頻出包，表示高溫環境烤出系統劣化問題；台北捷運評價很高，但這段日子三不五時出狀況，中、重運量都有無法自動運轉的問題。

科學單位曾在不同地區做過人體耐熱研究，大致超過40攝氏度都還能撐一下，呼吸系統耐熱度更強些，不過都是在自然環境下的實驗，現況是現代化的居家環境已讓人類承受熱的本能大幅壓縮；家裡現代化的恆溫環境，冷了開暖氣，熱了開冷氣，生存溫域被壓縮到僅剩十多個攝氏度，不幸的是變頻空調的遙控器由電力公司操作，一停電，人體溫感失能，受不了是必然的。