快訊

特赦大直違規住宅 北市府直球對決端出全市解套方案

投書／學術寄生蟲：陳明通這類學者對國安的危害

突破萬五！美股勁揚帶動台股早盤漲近百點 台積開盤漲7元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】下個熱浪什麼時候來？

聯合報／ 主筆室
台灣這一波熱浪夠嗆的，花東縱谷、台北盆地動輒超過40攝氏度。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣這一波熱浪夠嗆的，花東縱谷、台北盆地動輒超過40攝氏度。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

六月中旬起肆虐北半球中高緯地區的劇烈熱浪可望告一段落，氣溫逐漸回到常態夏季天氣。這波2003年歐陸首起熱浪進襲後，不但增溫幅度劇烈，動輒攝氏近50度，且影響面積大幅增加，本來以為照地球增溫狀況估算，這一波熱浪原研判2050才會發生，未料早了近30年來襲，迄今引發的野火還在竄燒。人們擔心地球暖化下去，下波熱浪隨時可能襲來。

台灣這一波熱浪也夠嗆的，花東縱谷、台北盆地動輒超過40攝氏度，更糟糕的是相對濕度很高，動輒接近「露點」，衣服可以擰出水的狀態，這情況帶給人體極大負擔，體感溫度遠超過實際溫度，身體原本功能難以負荷；歐陸估計這波熱浪，熱衰竭致死人數可能超過2000人。

熱浪也讓國人叫苦連天，不僅是直射人體的刺痛，另因破紀錄的高溫是對台灣基礎建設、公共工程的嚴格體檢，首先被認定不及格的是供電、各地無預警停電此起彼落，從幾百戶的停電，到幾千戶動輒一停就半天…，大熱天斷電真是虐待人，用餐、做生意全都停擺；台電原先還拉些小動物扛搞壞饋線、變電箱的責任，後來詞窮，乾脆承認就是電力供應吃緊。

熱浪另個作用是體檢基礎建設、公共工程的水準。常溫下公共建設不太會出問題，但高溫一旦跨過門檻，出問題就難避免，就像人體對熱的耐受度41攝氏度是極限，超過這個門檻，身體機能即出現失能現象，尤其濕度高的環境更被壓縮；公共工程也一樣，一定溫度內不太會出問題，超過溫度門檻，當下就立刻當機。這一波熱浪鐵路、捷運頻頻出包，表示高溫環境烤出系統劣化問題；台北捷運評價很高，但這段日子三不五時出狀況，中、重運量都有無法自動運轉的問題。

科學單位曾在不同地區做過人體耐熱研究，大致超過40攝氏度都還能撐一下，呼吸系統耐熱度更強些，不過都是在自然環境下的實驗，現況是現代化的居家環境已讓人類承受熱的本能大幅壓縮；家裡現代化的恆溫環境，冷了開暖氣，熱了開冷氣，生存溫域被壓縮到僅剩十多個攝氏度，不幸的是變頻空調的遙控器由電力公司操作，一停電，人體溫感失能，受不了是必然的。

熱浪 高溫 停電

延伸閱讀

熱死人數9年增3.7倍 民眾黨籲高溫津貼、停班標準入法

影／近中午又停電！台南東區、北區4000多戶受影響 網：今天抽到台南？

熱浪肆虐歐洲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

熱浪來襲毛小孩熱爆！揭密「喵星人比較怕熱還怕冷」注意2點避免貓中暑

相關新聞

偏偏尖峰時段 最美區間車樹林站故障 旅客全被請下車

台鐵上午事故連連，清晨高雄段因焊軌車出軌造成上下行列車多有延誤，衝擊南部通勤旅客；接著上午8時許，台鐵1134次往基隆區...

通勤族哀號！台鐵高雄段焊軌車出軌致列車誤點 搶修進度曝光

台鐵今天凌晨3時，新左營至高雄區間發生焊軌車出軌事故，造成上下行列車多有延誤，也影響旅客通勤。台鐵局表示，局本部已成立一...

國家級警報…8時16分台東縣近海規模5.4地震、最大震度4級 澎湖也有感

中央氣象局發布第083號顯著有感地震報告，今天上午8時16分，在台東縣政府東北方33.3公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏...

綠島珊瑚礁再遭破壞 縣府要求施工船停工

台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁上月底遭港區施工船隻錨定纜繩破壞，縣府本月初調查依漁業法開罰3萬元，並要求施工改善措施，未...

【重磅快評】下個熱浪什麼時候來？

六月中旬起肆虐北半球中高緯地區的劇烈熱浪可望告一段落，氣溫逐漸回到常態夏季天氣。這波2003年歐陸首起熱浪進襲後，不但增...

中南部留意瞬間驟雨 專家指這原因未來一周濕答答

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣附近的太平洋高壓勢力會持續減弱，逐漸受到低壓帶外圍風場影響，環境風向開始轉為較弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。