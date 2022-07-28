噴酒精消毒讓木地板「毀容冒白點」！靠一樣日用品完美救回
居家防疫用品賣得火熱，酒精、乾洗手也成為消毒常被用品。有網友發現在家中噴灑酒精消毒桌椅時，卻造成木地板、木製桌椅出現一點一點的白斑，看起來就像毀容，於是上網求助，如何才能救回木製地板。
木質傢俱漆料變質溶解 可使用「牙膏」救回
通常木製產品、金屬、皮革等製品，都會使用快乾、裝飾性好、易修補、亮度佳的「硝基漆」塗料來作為保護膜與光澤，只是「硝基漆」有不耐溶劑、不耐熱、不耐腐蝕的缺點，因此若使用酒精擦拭，就很容易使漆料變質溶解，產生白點。
這時網友們提供一個小撇步，只要使用「牙膏」就能輕鬆解決白點問題！這原理是因為牙膏含有細小的顆粒，可以有「磨砂」的作用，因此使用牙膏輕刷傢俱白點處，就能將變質溶解的白點給磨掉，還原木頭原色。
不過即便傢俱上白點消失，那也只是把表面漆料給磨掉，建議民眾還是要再補上個保護漆，否則木製傢俱會更容易損壞刮傷，另外，平時也要定時作好保養工作，才能延長木製傢俱壽命。
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