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全台哪間夜市最頂？五大聖地比拚 好感度最高「求低調」

DailyView網路溫度計／ 陳羿郿
圖擷自pexels
圖擷自pexels

夜市不僅是台灣人覓食的好去處，也是外國人來台旅遊必排的行程之一。有網友發起討論：「台灣最頂的夜市是哪間？」。

原PO羅列出四家夜市的美食名單，分別是台北「南機場」的水餃、臭豆腐、餅；宜蘭「羅東」的蔥餅、炸皮蛋、臭豆腐；台南「花園」的叻沙鍋燒、遊戲攤、台北「饒河」的胡椒餅、羹，並問道「全台哪個夜市最頂最有特色」？

網友點名：南機場、寧夏會推薦外國人

話題一出，底下一票網友紛紛點名「寧夏夜市」，大讚不僅東西好吃，也會推薦外國人逛。「推薦外國人逛我會推寧夏，本國人吃我推南機場」、「寧夏在地人推」、「推寧夏，旁邊國小好停車，有地下截油管槽來管理環境」、「寧夏夜市，那裡的東西都不太會踩雷」。

另一網友大力推薦的則是「南機場」，「南機場東西真的沒什麼雷」、「南機場臭豆腐屌打所有臭豆腐」、「南機場完全不同檔次好嗎….只推南機場」、「要東西好吃推南機場而且印象中連鎖店比較少」、「南機場低調拜託」。

image source：IG/taipeitravel

南機場好感度最高 饒河夜市最低

根據本站2019年的調查：全台十大話題夜市！「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠，前三名分別是：高雄六和夜市、台北士林夜市及台中逢甲夜市。

不過時空背景改變，再透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統進一步看網友提到的「南機場、寧夏、羅東、饒河、花園」五家夜市近半年的網路好感度（時間：2022/01/28～2022/07/26），南機場、寧夏位居第一、第二，比值分別是5.28和3.95；好感度最低則是饒河夜市0.82。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月28日至2022年07月26日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『南機場、寧夏、羅東、饒河、花園』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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南機場 夜市

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