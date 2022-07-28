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8時16分台東縣近海規模5.4地震 最大震度4級、澎湖也有感

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國家級警報…8時16分台東縣近海規模5.4地震、最大震度4級 澎湖也有感

聯合報／ 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
上午8時16分，在台東縣政府東北方33.3公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模5.4地震，地震深度43.6公里。圖／氣象局提供
上午8時16分，在台東縣政府東北方33.3公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模5.4地震，地震深度43.6公里。圖／氣象局提供

中央氣象局發布第083號顯著有感地震報告，今天上午8時16分，在台東縣政府東北方33.3公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模5.4地震，地震深度43.6公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、澎湖縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級。

中央氣象局針對台東縣發布災防訊息，告警內容為：地震速報 Earthquake Alert 07/28 08:16左右台東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」，氣象局。

地震 台東 氣象局

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