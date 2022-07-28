國家級警報…8時16分台東縣近海規模5.4地震、最大震度4級 澎湖也有感

2015年基隆市樓姓老翁遭殺害分屍案，刑事局與新北地檢署通力合作，利用「刺激性偵查」布局，對林姓三父子各個擊破，才知道樓翁藉由宣稱擁有台北市3000坪土地的優先承購權，24年來利誘林父陸續借給他4000萬元，佯稱要用來疏通人脈，最後林父落得一場空，林家兄弟因生活難過，想替父親向樓翁要回欠款，卻被樓翁激怒，氣憤之下殺人。樓姓老翁也因貪念，未能善終。

2022-07-28 08:00