中南部留意瞬間驟雨 專家指這原因未來一周濕答答

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣附近的太平洋高壓勢力會持續減弱，逐漸受到低壓帶外圍風場影響，環境風向開始轉為較弱的偏北到東北風。

不過，他說，今天的水氣還比較少，各地的天氣變化有限，除了中南部晨間有些零星降雨以外，各地山區午後仍有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨機會，降雨熱區會偏向中南部地區，容易有瞬間驟雨發生，在山區附近活動要注意下午時段的天氣變化。

歐宗學說，而關島附近的熱帶性低氣壓持續發展中，仍然有機會成為今年的第5號颱風桑達，預測路徑沒有明顯變化，而且不確定性縮小，會快速的往西北方移動，在周五到周六通過琉球群島附近進入到東海地區，距離台灣仍相當遠，沒有直接性的影響。

明天低壓帶的影響逐漸明顯，歐宗學說，水氣開始增多，環境風向依然是低壓帶外圍的偏北到東北風，迎風面的北部、東半部地區轉為多雲有局部短暫陣雨的天氣型態，中南部地區除了午後仍有局部熱對流雷雨以外，晨間也可能有零星的雨勢發生。

歐宗學說，類似的天氣型態會持續到周末，下周一開始這個大低壓帶的中心會通過台灣附近，屆時水氣可能進一步增多，環境更不穩定，迎風面北東部的降雨狀況會更明顯一些。

歐宗學表示，下周二到周四低壓中心通過台灣附近來到台灣西側，環境轉變為西南到偏南風，降雨熱區便轉移到中南部、花東等台灣南端地區，預估下周五到周末隨著太平洋高壓勢力再次增強，天氣才會逐漸恢復穩定。