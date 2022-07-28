綠島珊瑚礁再遭破壞 縣府要求施工船停工

台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁上月底遭港區施工船隻錨定纜繩破壞，縣府本月初調查依漁業法開罰3萬元，並要求施工改善措施，未料，26日潛水業者發現施工廠商再次破壞珊瑚礁，受破壞面積更大，痛批廠商「漠視海洋生態」。縣府表示，將開罰要求船隻停運。

縣府農業處長許家豪說，上次已開罰廠商3萬元，這次再發生同一事件，縣府持續開罰廠商最高15萬元，另即日起要求廠商停止船隻拖運消波塊工程，並召開說明會，邀請鄉公所、在地潛水業者及居民，提出相關檢討措施和解決方安。

「這次珊瑚礁被破壞的很慘！」綠島潛水教練俞明宏說，要不是潛水志工26日下午潛水查看，還不知廠商偷偷施工，且破壞面積更大，範圍有3個足球場大；有的珊瑚硬生被扯破碎，有的則是被切成兩半，這都是施工船隻錨定纜繩所為，廠商根本不把海洋生態當回事。

另有島上居民說，「罰3萬元廠商不痛不癢，應該直接停工，直到提出不會破壞珊瑚的方法，才能複工，工期延期的罰緩損失，由廠商自負」。

據了解，上月底有綠島鄉民及潛水客發現石朗保護區水下珊瑚礁遭破壞，紛紛向相關單位陳情，縣府接獲消息，即展開調查，發現為莫蘭蒂風災中央復建工程，廠商因投放消波塊作業時，船機錨定纜繩在海底拖拉，導致保護區水下珊瑚礁被破壞。