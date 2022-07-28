桑達颱風今將生成 吳德榮：注意季風環流 防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測及侵襲機率圖顯示，熱帶性低氣壓今將發展為輕颱桑達，未來順著季風環流與太平洋高壓邊緣形成的導引氣流前進，經琉球北方至東海後有減速轉向的趨勢，無侵台的機率。

歐洲（ECMWF）模式，模擬周五20時850百帕等高線及風場圖顯示，季風環流中心在台灣東方海面，桑達已順著導引氣流繞至季風環流的北側。

他說，今天各地高氣溫仍在高檔，各地大多晴朗、天氣炎熱，中午前後紫外線強，應持續注意防曬、防中暑；上午中部地區偶有局部零星降雨，午後近山區有局部雷陣雨、有較大雨勢。北部23至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度。

吳德榮表示，明天至周日台灣東方海面為一個大範圍的季風環流，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定；各地氣溫略降、有局部短暫陣雨的機率，午後西半部對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢發生。