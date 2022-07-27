2022未來醫院高峰論壇 後疫情時代智慧醫療創新

近兩年多來，雖受新冠疫情衝擊，但AI智慧醫療數位浪潮已經逐步改變全球醫療產業，人工智慧、大數據平台等科技勾勒出未來數位醫院的樣貌，台灣產官學界攜手參與「2022未來醫院高峰論壇」，期許台灣醫療產業成為另一座護國神山。

由國際醫療衛生促進協會、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、臺灣阿斯特捷利康合作舉辦「2022未來醫院高峰論壇」，吸引超過60位台灣大型醫院管理高層參與這場跨國會議。以台大醫院院長吳明賢、台中榮總院長陳適安、台北榮總院長陳威明擔任會議主持人，透過「智慧患者解決方案、未來臨床試驗、聚焦數據」三大主軸，討論在後疫情時代下，頂尖醫療機構所需要具備哪些的元素。

國際醫療衛生促進協會理事長李偉強指出，疫情雖造成全球龐大的醫療需求，卻也催化其照護模式從被動管理轉向主動預防。爾後醫院的核心競爭力之一將會是透過系統收集個人健康數據，如電子健康紀錄(EHR)以提升患者體驗和整個醫療體系。

臺灣阿斯特捷利康總裁Claudio Longo表示，長久以來，該公司不僅提供創新藥品，更持續與產官學界合作，透過策略聯盟，期許為台灣打造一個永續且具韌性的醫療保健生態鏈，提高醫療水準，改善患者生活品質。

林口長庚副院長溫明賢說，數位醫院重點在於改善醫療品質和安全，應用整合相關閉鎖式醫療系統、臨床決策系統、可穿戴設備、物聯網、機器人、人工智慧、基礎設施、數據平台、生態系統、網絡安全等領域，就能更有效率地提供醫療服務，簡化臨床程序，打造先進醫療照護。

林口長庚另與臺灣阿斯特捷利康及台灣人工智慧實驗室三方共同發展的SUNERGY program將Pre-ESRD計畫中藥師衛教服務項目能根據與病患問答中的關鍵字，將藥物使用方式、生活習慣以及衛教建議，自動轉為 Pre-ESRD 計畫中的文字紀錄。

該項創新有助於醫師能在回訪時確認前次病患狀態來調整衛教內容，且自動文字化提供患者作為生活提醒，開啟醫病溝通橋樑，因此相對大幅降低藥師的工作負擔。目前團隊正持續調整最符合臨床環境的紀錄方式，並思考未來如何能在各醫院將該語音模型落地精進。

勤業眾信澳洲醫療保健諮詢團隊領導人Julian Maiolo率先由產業研究角度分享建言，他認為，建構未來數位醫院，必須先大量投資人力、技術、場地等領域，短期看不到立即效益，但隨著數位技術改善醫療服務，就可創造營運效率，更重要的是提高醫療照護，這也將反映在患者滿意度。

後疫情時代，不斷推動智慧醫療創新。阿斯特捷利康數位健康研發應用處長Marilyn Moretti指出，人類正面臨前所未有的巨大轉變，疫情更加速了這場醫療革命，透過大數據的蒐集分析，讓醫院從疾病治療，持續往前推進到疾病預防、早期診斷、精準醫療。