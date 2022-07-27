重磅研究造假風波 學者：阿茲海默研究4大瓶頸不變

國際知名學術期刊《科學》近期揭露，2006年美國明尼蘇達大學雙城校區，神經科學家萊斯內（Sylvain Lesné）於國際知名期刊《自然》刊登、轟動一時的阿茲海默症研究結果，疑似造假，震撼全球學術界。台灣科技媒體中心今召開線上記者會說明其影響，兩位學者都認為此事不足以撼動最重要的基礎假說，失智症研究和治療的四大瓶頸仍在、危險因子一樣很多；不過，對於又傳抄襲風暴的台灣學界來說，值得引以為鑒。

陽明交通大學腦科學研究中心副教授鄭菡若表示，現在調查報告還沒出來，沒人知道到底是真是假，但就算是假，上千篇研究奠定阿茲海默症最重要的「類澱粉假說」也未受影響。

中央研究院基因體中心研究員陳韻如表示，這篇研究沒有撼動整個學界的研究，卻會重創一個人的聲譽，若證實造假，研究第一作者的學術生涯可說是全毀了，還要面臨未知的求償和懲罰。希望台灣年輕學者引以為鑒、嚴肅看待科學求真的精神，建立好的素養，這樣的事情就不會發生。

鄭菡若表示，其他學術單位近10年從這篇問題論文衍生的研究發表，只有20到30篇，當中也有報告說無法做出相同結果，包括阿茲海默研究圈聲譽卓著的哈佛學者，就發表了兩篇。因此，這篇研究雖於2006年造成轟動，後來已逐漸退燒，「要不是這個新聞出來，我都已經快要忘記它了。」

無論此研究有沒有造假，都不會改變阿茲海默症的治療面臨的四大瓶頸。陳韻如表示，首先是現在並沒有什麼有效的藥物，學界都認同早期偵測很重要，但誰能在10年前就偵測到一個完全正常的人之後會發病呢？早在無症狀、行為正常的時候，類澱粉就已經在堆積，等症狀出現而就醫時，腦中病癥幾乎都已經完成了。

第二個瓶頸是神經細胞不會再生，死了就死了，愈死愈多，就會開始影響周遭的神經細胞傳導，導致一區一區接連發生不可逆的崩壞。第三個瓶頸是，藥物該如何通透到人腦？就算在小鼠做得到，但遇上有血腦障壁的人腦，又是困難重重。

鄭菡若表示，第四個瓶頸是病人共病特別多，個體差異大且複雜，是動物實驗難以模擬的。因此即便發現了有潛力的藥物，收案上萬人，可能只對某些人有用、對某些人沒用。該如何找出對藥物有反應的人？是不是要鎖定某些基因型別，還是要排除某些共病？這些都還需要很多臨床研究去找答案。

阿茲海默症的危險因子很多，最近因為疫情，又多了一個潛在可能，就是「長新冠」。陳韻如表示，阿茲海默症已知的重要危險因子是糖尿病，糖尿病病患得到阿茲海默症的機率高很多，高膽固醇者也比較容易失智。過去研究發現皰疹病毒感染可能透過影響腦部發炎反應，提高失智風險，新冠疫情正導致大量人口面臨「長新冠」後遺症，是否也埋下失智隱憂？值得密切觀察。

該如何遠離失智風險，陳韻如表示，活用大腦很重要，而且這與教育程度並無明顯相關性，只要能經常處於比較多元的環境，刺激不同腦區工作，對於延緩大腦老化是非常有幫助的。應鼓勵長者多嘗試新事物，多社交、與人交談，都是過去國際研究大會上被學者推薦為非常有效的方式。