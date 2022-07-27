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醫改會質疑疫情期間醫務收入大增33億元 健保署回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫改會質疑疫情期間醫療院所醫務收入大增33億元，健保署認為仍在合理範圍，若有不正常成長幅度，將由各區業務中心負責調查。圖／本報資料照片
醫改會質疑疫情期間醫療院所醫務收入大增33億元，健保署認為仍在合理範圍，若有不正常成長幅度，將由各區業務中心負責調查。圖／本報資料照片

衛福部健保署今公布2020年，227家醫療院所財報及醫療服務申報情形，其中196家賺錢、31家虧損。觀察財報發現，賺錢醫院整體結餘從426億元，縮水至393億元，虧損醫院短絀金額從18.96億元擴大至31.14億元。但醫改會質疑，2020年受新冠疫情衝擊，醫療院所整體收入縮水，但醫務收入仍大增33億多元，與外界認知，疫情期間醫院應多賠錢，具有很大落差，健保署有義務說明清楚。

醫改會執行長林雅惠說，依健保署公布資料，2019年醫學中心醫務收支金額為53.15億元，2020年成長至81.22億元，成長幅度達52.9％；區域醫院從79.32億元，增加至82.28億元，成長3.7％；地區醫院由40.28億元增至42.7億元，成長6%；基層診所則是1.07億元增至1.23億元，成長幅度為15％。

林雅惠說，這幾年受疫情影響，健保署推動「齊頭式補助」，比照醫療院所過去同期的8、9成給付，但到底有沒有補對人？這當中合理性、公平性都需要進一步審視，如第一線醫護人員疫情期間有無受到好的待遇，是否有不公平等情形，健保署不該只有公開財報數據，相關健保資源分配是否均衡、合理，才是財報揭露的目的。

林雅惠指出，各醫療院所財報具有受全民監督時效性，健保署以往於每年3月公布，但今年卻拖延至7月多才公布，其實6月時醫改會於健保會已要求應速公布，但健保署至本月公布，這部分須給予健保署「嚴正譴責」。

健保署醫務管理組專委劉林義說，此為考量各大醫療院所忙於疫情，已於健保會報告待疫情趨緩後再行公布。

劉林義說，健保總額每年有一定成長率，各醫院占健保總額點數母數差異大，可能一家醫院就有100億點值，若1家醫院增加2至3億，10幾家也將增加近30億元，目前醫學中心總額每年約1千億元，每年以4至5％成長，2020年疫情侷限在北部地區，中南部較不受影響，醫學中心2020年醫務結餘增29.13億元，仍在合理範圍。若有不正常成長幅度，健保署也會由各區業務中心負責調查。

健保 疫情 醫護人員

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