台泥攜手北市府 啟用全台最低碳的電動車充電站

台泥企業團旗下的台泥儲能，今天在台北大直的美麗華商圈啟用全台最低碳的電動車充電站，也是全台第一個可事先透過LINE預約充電的服務，不怕車子到了沒位子可充電。台泥董事長張安平指出，做這座充電站其實並不賺錢，卻是新世代低碳充電站的重要宣示，也能幫助台電穩定電網。

這處名為NHOA.TCC樂群新世代充電站，台泥儲能規畫能儲存145kW（度）的電池儲能系統與能源管理系統，並使用自家能元科技的高階三元鋰電池，充電站屋頂也有光電板發電，供該站照明使用，光是照明用電，一年可為地球減碳約3600公斤。

台北市交通局正在試辦的五個電動車充電場域，樂群充電站是第一個完工、也是唯一有搭配儲能的充電站。

張安平說，樂群站雖然接了台電的電，但是在離峰時段把儲能系統充飽電，尖峰時候放電，讓充電民眾的費率是相對划算。有了儲能設備的緩衝，離峰時間儲電、尖峰時段放電，削峰填谷，不僅能優化充電站電力使用並節省電費，也提高電力系統效率，減少台電電網負擔。

張安平表示，樂群充電站也成為經濟部與台電6月推動電動車專屬費率後，第一個合格申請使用的充電站，電動車專屬費率尖離峰電價差距4倍，藉此分流用電，希望減輕電網在用電高峰期的負荷。

張安平表示，21世紀是一個能源的世紀，沒有能源就沒有經濟發展。綠色能源的創造是困難的，最容易開始是節省能源，節省能源其中一部分，就是把晚上多出來的電力儲存起來，在白天熱的時候放電，有需要的時候，還可以將儲能系統裡面的電力饋回電網穩定電網頻率，這對電網穩定性是有幫助的。