白牌車行駛蘇花改？ 公總4方案曝光
蘇花改去年9月試辦大型重機全線通行，為期半年，至於何時開放常態性通行，又何時可以讓開放白牌機車，備受各界關注。為此，公路總局表示，大型重機行駛蘇花改的檢核報告已提到交通部，開放時間仍待交通部核定；至於白牌機車行駛蘇花改的議題，則擬妥了四個試辦方案，並提到交通部審查，一旦確定就會擇日試辦。
根據公路總局研擬的四個建議試辦方案，方案一為採現行快車道混合車流行駛，路肩仍保留作為緊急救護救災使用，方案二則是開放路肩讓白牌機車行駛，保持救護車輛通行彈性，汽車仍需行駛快車道。
此外，方案三則是將路肩規畫為機慢車道，方案四則是直接取消路肩、規畫兩車道混合車流，不過上述兩個方案恐涉及路型改變，實施可能性較低。
公路總局表示，目前四項建議方案皆已提報交通部審查，待交通部核定後，將擇日開始試辦，試辦期間同步進行評估檢核，以作為未來是否能正式開放的參考依據；至於大型重機的部分，目前仍屬試辦期，大型重型機車仍可行駛蘇花改。
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