白牌車行駛蘇花改？ 公總4方案曝光

5、6月期的統一發票已在7月25日開獎，你中獎了嗎？一名網友在開獎當天使用APP對獎，發現其中一張末3碼「097」的發票對中陸獎，但APP卻顯示「未中獎」讓她感到納悶。貼文曝光引發熱議，有過來人表示應是系統尚未更新，建議「用財政部的APP最準」。

2022-07-27 10:27