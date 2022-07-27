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農曆七月到 環保署推「以功代金」 超商捐款贈綠點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環保署今舉辦環保友善祭祀記者會，宣布與統一、全家、萊爾富及OK等四大便利商店合作推出「你捐款送暖 我綠點挺你」的以功代金贈綠點活動。圖/環保署提供
環保署今舉辦環保友善祭祀記者會，宣布與統一、全家、萊爾富及OK等四大便利商店合作推出「你捐款送暖 我綠點挺你」的以功代金贈綠點活動。圖/環保署提供

農曆7月將至，民眾焚燒紙錢量將達高峰，環保署今舉辦環保友善祭祀記者會，宣布與統一、全家、萊爾富及OK等四大便利商店合作推出「你捐款送暖 我綠點挺你」的以功代金贈綠點活動，民眾只要在7月29日至8月31日至超商利用事務機的「以功代金」平台捐款給公益機構，每筆可獲環保署加贈2000點綠點，未來可在合作通路進行綠色消費用。

環保署副署長沈志修表示，中元普渡為傳統習俗慶典，民眾以紙錢對祖先表達分享、救濟、感恩及祈福之意，但由於燒紙錢會產生空氣汙染，因應環保潮流，已有許多改良的祭祀方式可兼顧環保，例如：以功代金、紙錢集中燒、線上祭拜，與使用符合國家標準或較小份量的香品、紙錢等作法，各地縣市也有越來越多的寺廟響應封爐、少香行動。

環保署統計，2021年民眾響應紙錢集中燒數量達2.2萬噸，為2017年的1.8倍，響應以功代金的金額達4500萬元，相較於2017年推動金額已成長4.8倍，初步估算2021年於普渡期間推動環境友善祭祀所減少PM2.5（細懸浮微粒）排放量約為60公噸，並同時減少汙染陳情案件。環保署今年更進一步結合四大超商擴大以功代金捐款管道，提供全國民眾更便利的友善祭祀服務。

環保署空保處蔡孟裕處長表示，環保署與各縣市持續推動以功代金、紙錢集中燒，去年有9縣市與超商合作在中元期間提供以功代金服務平台，共有57家社福機構受惠，今年擴大辦理至全台，受惠社福機構也倍增為101家。環保署目前提供1萬5千份以功代金贈綠點的額度，蔡孟裕表示，若民眾參與狀況踴躍，環保署也將加碼贈送綠點的份數，鼓勵民眾響應環保與善心行動。

環保署說，民眾只要自農曆7月起至8月底前至超商完成以功代金捐款行動，並於10月31日前將收據上的交易序號至環保署綠點網站或「環保集點App」 登錄，即可獲贈2000點綠點序號，綠點可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵新台幣1元。

環保署 捐款 超商

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