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插畫家父母相繼病逝 繪下照顧者眼淚鼓勵多愛自己

中央社／ 台北27日電

插畫家米奧經歷漫長的照顧者馬拉松，爸媽相繼病逝後，心靈卻留在「照顧現場」，無法忘懷巨大傷痛，直到執起畫筆，繪出親身經驗，盼鼓勵正在經歷或已畢業的照顧者們多愛自己一點。

米奧的原籍馬來西亞，現居台灣，是一名自由創作者。她經歷10年以上的照顧者經驗，因為癌症相繼找上她爸媽；尤其在爸爸被診斷為最凶險癌症之一的胰臟癌，半年內就痛苦病逝，爸爸臨終後，米奧留下嚴重身心傷害。

對於米奧而言，照顧者的處境就像是被關在一個透明的悲傷盒子裡，屋外明明陽光普照，她卻感受不到光亮與溫暖，即使有一天終於能離開照顧現場，但她卻找不到逃離的鑰匙。終於在某一天，她想起自己會畫畫，一筆一畫繪製一篇篇照顧爸媽的經歷，自我療傷、修復。

米奧以家庭照顧者身分出席今天上午的衛福部長照司記者會，回憶起疼愛她的爸爸，米奧多次哽咽，甚至一度說不下去，她說，在馬來西亞傳統觀念影響下，兄弟都不願意協助，只能和姊姊分擔照顧重任，「過去是爸爸犧牲自己，給家人最好東西，當時我就想著無倫如何都要撐下去。」

將悲傷的照顧者之旅、面對至親死亡的衝擊畫成一篇篇小漫畫，米奧將故事分享在臉書（FaceBook）粉絲專頁，沒想到引來迴響，好多和她有一樣經歷的照顧者在她的漫畫下留言，她才發現，原來不是她不堅強，在面對這些悲傷時，很多人都是無法接受的。

米奧表示，當我們必須背負另一個人的餘生、全心全意照顧摯愛家人時，千萬不要忘記好好照顧自己、多愛自己一點，才能在照顧現場「生存」下去，甚至到最後可能父母都不在了，只能靠自己的力量回到自己的正常生活，所以要多愛自己一點，才能安全「返航」。

米奧說，現在她想透過漫畫，讓沒有經歷過的人有個心理準備，死亡的真相是學校不會教的事，如果最後才從父母身上學到，會痛不欲生；同時，她也想讓已經經歷過的人知道他們並不孤單，並不是一個人在奮戰。

米奧也與衛福部及家庭照顧者關懷總會共同合作，舉辦「照顧心情點播機」網路線上互動活動，首先引導照顧者找出一則最貼近自身處境的插畫故事，再來進行心情壓力檢測，即可獲得米奧特別繪製的溫馨關懷圖文，藉此活動提醒照顧者注意自己的心理負荷，找到適合自己的紓解壓力方式。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，台灣是亞洲第1個有針對家庭照顧者權利明文立法的國家，但最近還是會看到照顧悲歌發生，有些照顧者可能被傳統觀念卡住，不敢向外界求救，其實照顧者尋求幫助並不困難，鼓勵照顧者主動利用衛福部委託設置的家庭照顧者關懷專線0800-507272適時求助。

衛福部長照司司長祝健芳表示，家庭照顧者不是機器人，不能全年無休，即使是照顧親人都撐不住沉重工作，需要適度休息及支持，才能繼續走下去，中央在全國設置118個家庭照顧者支持服務據點，呼籲照顧者善用長照服務專業資源，讓長照服務儘早介入，以減輕照顧負荷並能兼顧生活品質。

馬來西亞 長照 衛福部

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