省錢小確幸！ibon購票配高鐵可享75折 網友直呼：超划算

暑假全民瘋國旅，是許多人到外縣市出遊的好時機。Dcard有名網友在 省錢版上分享 ，近期台南美術館的地獄展覽相當熱門，便安排此趟台南行，在 ibon 預約購票時，意外看到加購高鐵75折專區，此外也將這份小確幸分享給網友，若有安排既定行程，可在ibon購票，再配高鐵優惠，相當划算。

原PO表示，原本規劃好與友人的雙人台南遊，在ibon購買台南美館地獄展的票券時，忽然看到加購高鐵75折專區。便想說，既然確定規劃要去台南，就再看看有什麼其他地方可以去，最後選擇了十股糖廠園區，她分享，結帳時輸入ibon10會加碼有10%的折扣，兩張門票原價898元，折扣後808元，現省90元。

此外，還能加購高鐵來回票，如原PO行程：高鐵台中站到台南站，一趟原價1300元，加購價只要970元，兩人兩趟等於省了660元，她直呼：感覺賺到了十股糖廠的門票！

最後原PO也建議廣大網友，如果是既定行程，可以上ibon看看有什麼票可以買，再加購高鐵票相當划算，暑假若有規劃出遊，有省到錢就是小確幸！

底下更有網友加碼分享，上klock買高鐵套票（新竹站至台南站）高鐵票75折加黑橋牌香腸博物館93折（420元），再配合信用卡可以總價再打88折，來回一趟1789，比起直購新竹、台南站來回車票要價2120，如此更加划算！