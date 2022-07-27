猴痘恐如COVID-19流行？ 醫曝「主要傳播途徑」：免驚啦！

繼COVID-19後，猴痘疫情也在世界蔓延，更被世衛組織（WHO）列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，未來疫情趨緩可能開放邊境，猴痘會不會像COVID-19一樣造成大流行？醫師表示，猴痘傳染途徑主要是透過親密接觸行為，與COVID-19藉由飛沫與接觸傳染不同，民眾毋須恐慌。

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，猴痘和COVID-19兩者相比，COVID-19在2019年底開始有病例，至2020年3月，世界多國皆因無法控制疫情而進行封城措施；猴痘從今年1月至今，根據WHO公布全世界個案，一共約1.5萬多個，傳染效率明顯和COVID-19不一樣。

張凱音表示，猴痘的潛伏期長達2至3周，短則約一周，所以個案從國外回來，可能並不知道被傳染，或是還沒發病的階段。以國際旅客的數量增加趨勢估算，未來國內也有可能看到猴痘於社區內流行的疫情。

張凱音指出，猴痘過去的傳染途徑，有機會透過飛沫與接觸傳染；不過今年前半年個案，疫調回溯接觸史，主要以親密接觸行為為傳染途徑，一般民眾不需要過於恐慌。提醒民眾，身上出現疑似水泡、膿包病灶，或是近期可能有親密接觸旅行國外返國者，建議都要給醫師評估。

根據國際半年猴痘疫情統計，患者症狀局部會出現單顆或多顆水泡、膿包，在會陰、口腔、四肢、顏面，皮膚病灶看起來像中央凹陷的水泡、膿包或潰瘍狀，也可伴隨發燒、鼠蹊淋巴腫大等症狀。建議民眾若發現身上出現不明水泡或膿包，或與近期有接觸國外回來的人、或可能曾與他人發生親密接觸；應儘速就醫，進行通報與採檢。

張凱音表示，學理上猴痘可使用第三代天花疫苗預防，惟世界各國均面臨疫苗產量不足問題，需時間克服。以目前疫情走向，高風險族群、曾發生過性傳染病感染；或是醫療照護者，未來有可能會被列入施打第三代天花疫苗對象，後續還是依疾管署指引為主。