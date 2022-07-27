「宜蘭傳藝」唯美藍眼淚七夕限定 換裝穿越復古藝遊

近幾年來，可以一邊欣賞藝術作品，一邊瀏覽城鎮自然風光、地方人文特色的藝文之旅，愈來愈受歡迎。今夏，最夢幻的藝術慢遊之選，莫過於宜蘭傳藝園區，除了唯美的藍色月河畔，夜間的彩色迷霧森林、夢的形狀及燈籠巷更是迷人，同時也結合愛情紅線、換裝穿越復古藝遊、祈緣字解字籤等系列活動。

全聯善美的文化藝術基金會表示，暌違兩年的七夕祈緣星，今夏又將重現宜蘭傳藝園區，8月4日至8月6日三天限定夜間營運的「傳藝藍眼淚」，透過特製的「祈緣星」球，民眾可默許心願、投入波光粼粼的月河畔裡，祈緣星遇水發出藍光的瞬間，不但是傳藝七夕最美麗的傳說，也是獨一無二的夢幻體驗。情人節限定活動還有「向帝君祈個緣字」、「解緣一條街」，以及客製專屬飾品可選購。

七夕活動之外，八月還規畫了「鉛字裡有緣」主題展覽，主題劇場則上演由「圓劇團」帶來的「遊藝馬戲交陪曲」。其中，「鉛字裡有緣：口傳文學」將展示全世界唯一的活字印刷文化──鉛字，以及鑄造工藝的職人精神。「鉛」的閩南語發音和「緣」同音，鉛液的高溫隱含「溫度」、鉛字的沉甸印證「重量」，透過鉛字與宜蘭文學情詩結緣，共製印刷明信片，意寓著情感的加深與情緣的份量。

而以民間技藝、民謠說唱為探索的臺灣當代馬戲團隊「圓劇團」，則是結合當代馬戲、陣頭技藝、雜耍物件、肢體特技、聲音特效、光影，展現民俗陣頭的趣味性與熱鬧性，透過高蹺、水流星雜耍、傳統樂器鐃鈸及大鐵環特技，開啟馬戲與民間技藝交織的藝術饗宴。八月期間、每天13:00、16:00，於宜蘭傳藝園區臨水劇場帶來演出。