疫情影響血庫告急！群益證號召捐血 公益好禮大放送

受新冠疫情影響，近來捐血量大幅降低，血庫存量拉警報。群益金融集團今天宣布展開年度捐血活動，自即日起至10月，凡至群益全台北中南一共19個捐血熱點捐血，就贈送精美公益禮品，期望能提升捐血意願，緩解血荒，為台灣盡一分心力。

群益金融集團「群起獻愛心 傳遞幸福公益」捐血活動今年正式邁入第15年，今起展開為期四個月的全台捐血活動，適逢今年因受新冠肺炎影響，導致捐血量大幅降低，但血量需求並無下降，董事長王濬智及總經理賈中道特別到場呼籲民眾踴躍捐血，希望民眾在完善消毒的安全環境下，一起捐血做公益。

群益金融集團表示，本次為了提高民眾捐血意願，讓公益愛心加乘，特別與信望愛智能發展中心合作，認購愛心精油皂、珊瑚絨超吸水毛巾及客製雨傘套做為禮品，民眾於指定地點捐血即可獲得禮品乙份(三件組)，捐血獻愛的同時也協助身心障礙者開啟不一樣的夢想生活。

群益15年來持續以「群起獻愛心 傳遞幸福公益」為號召，希望大家跟著群益員工走出辦公室獻出熱血，王濬智強調，每一份熱血都是一份愛心，疫情期間全台捐血站的捐血人數下降、血庫見底，但國內醫院用血需求仍大，很感動看到同仁依舊主動參加並挽起袖子捐血。現在全台人民共體時艱，共同對抗防疫，同時落實民眾全程配戴口罩，為台灣貢獻心力，可以幫助每一條寶貴的生命，期望踴躍前往捐血響應愛心，緩解血荒，為疫情送暖。