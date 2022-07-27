撕破臉！台鐵工會籲交部來談 不排除在「九合一選舉日」罷工

台鐵公司預計2024年掛牌，不過台鐵勞資協商今又再度觸礁，福利金、關鍵性職務加給等議題卡關。台鐵工會直言「談不下去」，台鐵局根本就沒有真正的決策權，也未得到充分授權，今已決定，若往後只有路級長官與會，就不談了，會請交通部妥善處理，若協商不成，「工會將走自己的路」，除了積極擴大推動中秋節和國慶日不出勤外，後續也將透過勞資調解手段，舉辦罷工投票，不排除選在九合一選舉日當天罷工。

台鐵工會今進行第5次公司化子法協商，不過勞資協商依舊破局。台鐵工會理事長陳世杰表示，台鐵組織改制，從國營變公司後，要訂出實收資本額，基本上要提撥1到5%到職福會，這攸關員工福利，員工都很關心，但台鐵局至今都沒有明確回覆，基本上，若以實施資本額800億元來計算，1%、5％的差距相當大。

陳世杰也提到，台鐵局昨有提供留才調薪方案，其中基層人員不足三萬元的部分，會加薪到三萬元，不過關鍵性職務的加給，工會提出每人加五千元，但台鐵局卻是每人只願意給兩千，這差距實在太大了，適用對象有誰，也還要再研究，很擔心會掛萬漏一。

陳世杰強調，台鐵局對於勞資協商根本就無法作主，導致勞資雙方歷經多次協商，卻形同在空轉，即便台鐵局答應，事後還要等交通部回應，再報給政院，根本就是在推拖拉，今已和台鐵局表達，若出席人員還是只有台鐵局長官，那就不用談了，看要找交通部，還是更高層的長官談。

陳世杰表示，要是協商談不成，除了積極運作中秋節、國慶日不加班活動外，8月2日工會也將召開理事會，通過勞資協商破局送勞工單位調解，調解3次不成，將舉辦罷工投票，屆時不排除選在九合一選舉日當天罷工。

至於中秋節目前不加班的連署狀況如何？陳世杰表示，司機員部分連署已達九成五以上，會再繼續加強。