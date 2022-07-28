老=沒未來？作家吳若權、營養師高敏敏：做足這兩點，開拓第二人生

自2020年開始，台灣出生人口數已連兩年半低於死亡人口數。當社會正式步入「生不如死」的人口負成長時代，老一輩「養兒防老」的觀念似乎也不再可行，但如果不靠兒女，我們老後的生活會如何發展？關於「第二人生」，我們有沒有更多可能？

今年60歲的國泰人壽，按照法律定義也是「中高齡族群」的一員了。結合60週年全新價值主張「你比你想的勇敢」，特別邀請擁有26年長照經歷的作家吳若權、專業營養師高敏敏，透過經驗與觀察向所有樂齡者傳達「只要顧好健康和保障，就能開拓不一樣的第二人生」。

知名作家吳若權、營養師高敏敏跟樂齡族分享規劃第二人生的重點。 圖／吳若權、高敏敏提供

母親教會吳若權的事：人生還是要靠自己

回首照顧母親的這26年，吳若權説起其中令他印象最深刻的一件事。那年看護返鄉度假，是吳若權第一次必須獨自扛起照顧母親的責任，也為他帶來前所未有的壓力，「有人一起照顧時我心理跟體力上是還OK的，但當我必須獨立擔起照顧者的身份，就不只是行不行、累不累的問題，更代表我有全部的責任，這個責任是包括經濟、心理、時間以及體力。」

歷經這次挑戰，讓他開始審慎思考自己的第二人生，「我的人生下半場若碰到失能的狀況，能讓我依靠的人是誰？」最後，目前仍單身的吳若權下了這樣的結論，「其實誰都不可靠，就是要靠自己，盡量維持健康，才不會那麼快走向失能。」

樂享第二人生 首先要當個健康「綠字老人」

除了心理諮詢師、咖啡師證照，現在的吳若權也開始接受一對一重量訓練，並計劃考取執照、成為一名斜槓重訓教練。他說，這不只是為了照顧好母親，也是他對自己的勉勵，「我希望在這個年紀依然能保持好的情緒與活動力。」至於為什麼選擇做重量訓練？他解釋，「身體的強壯跟心靈的強壯是並行的，重訓時每多加一個槓片，我對自己就更有自信一點。」保持這個論調，他也建議大家在規劃第二人生清單時，必須找出真正有動力、有熱情的事，「我還可以會什麼？」藉由這個提問不斷找出那個更有潛力、更勇敢的自己，為生命帶來更多可能。

「想做什麼就去吧！勇敢做自己。」這是同樣有著斜槓人生的營養師高敏敏常鼓勵女兒的話，也是她對自己的時刻提醒。現在的她除了經營自媒體，也常常受邀至各大節目、大專院校、健康講座擔任講師，更同時創辦創瑞生醫擔任主理人、也在夫家的生技公司創新生技擔任美肌營養顧問。說起成為營養師的契機，她分享，「小時候我陪家中長輩到醫院，發現醫生在長輩心中地位崇高，一句叮嚀往往勝過家人的萬千關心」，因為這樣，讓她立志成為「教長輩怎麼吃」的營養師。

隨著國人平均餘命愈來愈長，「如何當個綠字老人」也成為每位樂齡者都該努力的方向。對此，高敏敏認為「首先一定要注重飲食均衡！」她說臨床上常見到長輩有「偏食」問題，長期飲食不均、營養失調導致免疫力下降，容易罹患慢性病；除了飲食外，她也希望長輩多活動。她說目前看過的樂齡老人不只吃得營養，也愛活動、愛社交，會參加公園廣場舞、太極拳等團體，「曾經有個患者是自己穿著球鞋、輕快地走進診間。我仔細一看，才發現她跟上一位被推著輪椅進診間的病患同年！明明年紀相同，卻過著截然不同的生活。」

高敏敏建議樂齡族盡量採取「天然」、「均衡」的飲食原則，以維持健康。 圖／高敏敏提供

沒有錢 愛只是一種安慰劑

26年的照顧者經驗不但為吳若權開啟「第二人生」的大門，也讓他深刻明白「經濟穩固」的重要性。「在照顧過程中，情感跟愛當然很重要；但如果沒有錢，愛也只會變成一種安慰劑，沒辦法成為一股真正的力量。」學商出身的他，在母親病倒前其實沒有認真投資理財，直到成為一個照顧者，他才意識到必須要為自己和母親的未來提早做好財務準備。

要達成良好財務狀況，除了努力賺錢、謹慎理財，吳若權認為另一大重點就是完善的保險規劃，「我們買的不是保險，買的是對於未來人生的認識與了解。你的人生隨時都在變動，現在你單身，但未來你或許會有家庭；你現在健康，但以後你可能生病，每一個階段需要的保障都不同，所以一定要定期檢視自己的保險，你才不會盲目，才能開心享受第二人生。」

關於第二人生的健康與財務規劃，高敏敏也提出「預防勝於治療」這個核心觀念。在還能好好吃、好好動的時候，就要攝取均衡營養、多活動，避免罹患慢性病；除此之外也要提早規劃保險，否則容易影響後續財務狀況。「有數據指出，65歲以上的高齡人口平均醫藥費會是年輕時的2-3倍以上，而且有的長輩還會花大筆金錢購買營養品。」高敏敏說，為了避免到時財務窘迫，提早做好保險規劃真的很重要，「我家人在我小的時候就幫我買好長照險；我自己也早在小朋友出生時就都幫他們保好保險了。」她補充道。

邁入中年後的第二人生，首重健康和財務規劃。 圖／Freepik提供

與禮同行虎禮澎派 國壽陪你快樂迎老

社會常用「抗老」這個詞挑起人們對「老」的恐懼，但其實「老」是每個人的必經階段，它並不可怕，可怕的是我們沒有為它做好準備。比起「抗老」，我們更該追求的是完善規劃第二人生該有的健康與保障，快樂迎老。

適逢國泰人壽60歲生日，正所謂「家有一老，如有一寶」，國壽也希望成為每一位樂齡者生命中的「保」，在60週年慶特別祭出「與禮同行 虎禮澎派」優惠活動，讓大家補足保障同時抽澎派好禮！現在投保「健康醫療險」或「意外傷害險」就有機會抽中「Dyson無線吸塵器」與「Dyson空氣清淨機」等近3,700項大獎，活動專區還設有相關保險規劃建議，邀請大家及早檢視與強化保障、建立樂齡生活保護傘。

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