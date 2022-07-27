口腔癌末期一度躺進安寧病房 他靠免疫療法重獲新生

據統計，台灣頭頸癌發生率，與鄰近15個國家相比，位居第一位，且依照癌症登記報告顯示，104年台灣頭頸癌每年新發生人數為9384人到了108年已達1萬094人。台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元表示，頭頸癌確診時大多是晚期，面對晚期頭頸癌大多只能手術加上化療，直到免疫療法問世後，讓晚期頭頸癌患者治療有新的曙光，原本已經進入安寧病房的謝先生，也因為免疫療法，離開安寧病房並且重拾生活。

現年60歲的謝先生，長期靠開遊覽車維生，一天24小時幾乎都在工作，每天抽二到三包菸，幫助提振精神，直到2012年，謝先生下顎出血，又掉了兩顆牙，赴急診求診，竟被診斷為口腔癌第二期，展開一連串的手術、放療、化療等。但多年後，口腔癌卻又復發，癌細胞轉移到肺、鼻咽、舌頭等，一度住進安寧病房。

北榮腫瘤醫學部藥物治療科科主任楊慕華表示，接觸到謝先生正是他住進安寧病房的時刻，顏面因手術受到嚴重的破壞，沒辦法正常說話與進食，但他並不放棄任何希望。恰好當時有免疫療法，而他也剛好有商業保險協助，嘗試一套療程後，讓他重拾生活，如今還能站在大眾面前，講述過往的經歷，非常不簡單。

楊慕華說，頭頸癌患者確診時，通常都已經是晚期，頭頸癌以口腔癌、口咽癌為最多，五年存活率只有36％，晚期治療效果有限。因此，免疫療法問世後，各界非常期待，後續的臨床結果，顯示效果非常好。美國癌症治療指引更在去年將免疫療法列為頭頸癌患者應優先使用的療法。

楊慕華說，台灣目前並未跟進國際的腳步，加上免疫療法需要48周的療程，每三周打一針，一針約9萬多，讓許多患者眼見有藥物可以協助，卻苦無沒有經費可以使用。很期待健保有機會可以討論納入給付項目中，幫助更多患者，得以對抗病魔。

中華民國頭頸愛關懷協會理事長楊政杰表示，頭頸癌若能愈早篩檢愈早治療效果愈好，但民眾對於疾病的認識有限，加上頭頸癌的症狀貌似感冒，一開始口腔潰瘍、喉嚨痛或有聲音沙啞等，都可能讓人疏忽。加上近年碰上疫情，口罩戴得緊緊的，民眾有症狀也不敢就醫，甚至也不抬可能去牙科診所，也可能延宕就醫。