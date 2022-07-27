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大稻埕情人節煙火秀30日登場 新北忠孝碼頭周邊交管
一年一度的台北市大稻埕情人節煙火將於7月30日登場，當天晚上8時10分至18分在台北市延平河濱公園淡水河3至5號水門間淡水河水域施放煙火長達480秒，新北市最佳觀賞地點為淡水河岸忠孝橋至臺北橋堤外空間，新北市將於當天中午12時起派員進行周邊道路管制。
新北市警局交通大隊表示，今年疫情趨緩，觀賞煙火人、車潮勢必增加，呼籲前往觀賞煙火民眾務必配合現場人員管制及改道，散場時請走人行樓梯離場，勿任意跨越河堤邊坡草皮，以保障自身安全。
有鑑於往年煙火施放時，均有車輛違規停放於台北橋、忠孝橋、中興橋、重新橋、新北大橋、新北環河快速道路等處觀賞煙火，警方今年將持續嚴格實施禁止人、車駐留管制措施，請勿任意停留，影響交通安全。
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