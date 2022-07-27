台東1退伍軍官成功「降肉」50公斤 直呼連呼吸都好爽！

台東縣蟬聯多年「最胖」縣市之一，一名退伍軍官王溫忠參加東基醫院減重門診8個月，成功「降肉」50公斤，少了一個人的體重，找回健康。他開心說：「連呼吸都好爽」。

「身體像吹氣球一樣不受控。」50歲的王溫忠說，自己以前是職業軍人，退伍後因超愛吃滷味配啤酒，又不愛運動，體重從67公斤一路飆升到128公斤，家人都看不下去。

根據教育部體育署2022年最新調查顯示，台東縣仍是肥胖人口第一名縣市，引發三高和心血管疾病患者多，基督教醫院透過量身訂做減重門診，成功幫46位過胖民眾，健康甩肉501公斤。

東基醫院醫師陳愛華說，其實減重可以很健康，適當的藥物，再要求病患配合飲食控制和運動，平均都能減重7%到15%，而且能輕鬆邁過撞墻期，也不容易復胖，但病患決心和毅力很重要。

她說，減重最怕孤單，有人陪是成功的關鍵，減重團隊成立群組，每星期追蹤患者體重，血糖等數據，還計算每週變化，加上適時鼓勵，病患都有不錯成效。

成功減重的29歲少婦蔡念穎說，「一年多前懷孕，加上愛吃炸物喝手搖杯，產後體重飆到103公斤，因不讓孩子困擾，決心看門診減重，現在她65公斤，以前穿的褲子現在可塞兩個人」。