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台東1退伍軍官成功「降肉」50公斤 直呼連呼吸都好爽！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣蟬聯多年「最胖」縣市之一，基督教醫院透過量身訂做減重門診，成功幫46位過胖民眾，健康甩肉501公斤。記者尤聰光／攝影
台東縣蟬聯多年「最胖」縣市之一，基督教醫院透過量身訂做減重門診，成功幫46位過胖民眾，健康甩肉501公斤。記者尤聰光／攝影

台東縣蟬聯多年「最胖」縣市之一，一名退伍軍官王溫忠參加東基醫院減重門診8個月，成功「降肉」50公斤，少了一個人的體重，找回健康。他開心說：「連呼吸都好爽」。

「身體像吹氣球一樣不受控。」50歲的王溫忠說，自己以前是職業軍人，退伍後因超愛吃滷味配啤酒，又不愛運動，體重從67公斤一路飆升到128公斤，家人都看不下去。

根據教育部體育署2022年最新調查顯示，台東縣仍是肥胖人口第一名縣市，引發三高和心血管疾病患者多，基督教醫院透過量身訂做減重門診，成功幫46位過胖民眾，健康甩肉501公斤。

東基醫院醫師陳愛華說，其實減重可以很健康，適當的藥物，再要求病患配合飲食控制和運動，平均都能減重7%到15%，而且能輕鬆邁過撞墻期，也不容易復胖，但病患決心和毅力很重要。

她說，減重最怕孤單，有人陪是成功的關鍵，減重團隊成立群組，每星期追蹤患者體重，血糖等數據，還計算每週變化，加上適時鼓勵，病患都有不錯成效。

成功減重的29歲少婦蔡念穎說，「一年多前懷孕，加上愛吃炸物喝手搖杯，產後體重飆到103公斤，因不讓孩子困擾，決心看門診減重，現在她65公斤，以前穿的褲子現在可塞兩個人」。

王溫忠開心說，以前連走路呼吸都很困難，穿個襪子都無法彎身，現在三高都沒了，可以好爽快的呼吸，他會一直保持下去，不想再胖回去。

退伍軍官王溫忠（右）與少婦蔡念穎（左），參加門診減重，兩人分別成功「降肉」50公斤及37公斤，以前穿的褲子都可塞1到2個人。記者尤聰光／攝影
退伍軍官王溫忠（右）與少婦蔡念穎（左），參加門診減重，兩人分別成功「降肉」50公斤及37公斤，以前穿的褲子都可塞1到2個人。記者尤聰光／攝影

減重 患者 台東

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