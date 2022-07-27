「照顧心情點播機」 關懷照顧者心理負荷及壓力檢測

「爸爸要去上廁所，妳趕快起來幫忙！」長照家庭中，女性時常被歸類成主要照顧者，來自馬來西亞、定居台灣的圖文作家米奧，過去照顧年邁父母親期間，幾乎全年無休，某次哥哥難得回家探視，米奧趁空檔小憩，結果哥哥見她休息，急忙指使她照顧父親，不照做就是照顧不周。

米奧坦言，成為照顧者之前沒有任何心理準備，即便是戲劇也是美化長期照顧的形象，直到她走入長照現場，才面臨巨大痛苦，「照顧爸爸讓我身心沈重」。她運用繪圖專長，將照顧者心情透過漫畫呈現，希望所有長期照顧者要更愛自己，「才能在長期照顧環境中生存下來」。

為提醒家庭照顧者了解「自身照顧負荷」，衛福部長期照顧司委託中華民國家庭照顧者關懷總會，結合圖文作家米奧，舉辦「照顧心情點播機」網路線上互動活動，官網中可先找最貼近自身處境的插畫故事，接著進行「心情壓力檢測」，即可獲得米奧特別繪製溫馨關懷圖文。https://caremood.carersupport.com.tw/

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，台灣是亞洲第一個將家庭照顧者支持服務明文立法的國家，地方政府設置118個家庭照顧者支持服務據點，除了積極佈建實體長照單位，更重要是「溫度」，讓正處於迷惘、困在悲傷情緒走不出的家庭照顧者，得以被支持，降低照顧負荷。

陳景寧表示，除了照顧者自己，周邊親友、鄰居也是重要的支持力量，民眾可利用「照顧心情點播機」下載圖文，傳給沒有照顧替手、不只照顧一人、照顧本身就是病人、照顧失智症者、老老互相照顧等有較高風險者，給予他們支持，或協助他們串連專業人員，使用長照服務。

長期照顧司長祝健芳表示，人難免病痛老化，甚至衰弱、失能，政府投入長照2.0資源服務，讓民眾維持亞健康狀態，避免惡化到嚴重失能。誘因主要照顧者壓力大，全台家照據點也就近提供包括心理諮商、失能失智照顧技巧輔導，並串連長照喘息服務，平和照顧者身心靈狀態。

祝健芳表示，華人社會常存刻板印象、父權思維，即便台灣不斷倡議性別平等，仍有漫長之路待各界翻轉觀念，照顧工作不應完全壓在女性或單一家屬身上，必須撕掉主要照顧者為女性的刻板印象，需要靠社會大眾的意識覺醒。

長照司今年5月推估全國約66萬名失能者，長照2.0自2017年推動至今，共54.4萬人使用長照服務，長照特約單位6852處。「長照1234」包括：一工具（衛福部長照服務資源地理地圖）、兩電話（1966長照專線、0800-507272家庭照顧者關懷專線）、三步驟（資源盤點、資產盤點、家庭會議）、四包錢（「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」四大補助）。