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這手術助高齡長輩逆轉失智！台大醫院新研究登國際期刊

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為台大醫院副院長高淑芬、台灣大學心理系主任周泰立。記者邱宜君／攝影
左起為台大醫院副院長高淑芬、台灣大學心理系主任周泰立。記者邱宜君／攝影

高齡80、90多歲的失智長者，認知功能表現還能逆轉進步嗎？台大醫院與156位平均82歲、主動脈瓣膜嚴重狹窄的長輩合作，用5年時間去證實這是可能的，其中1成患者在治療一年後不再被診斷為失智症，研究成果獲得頂尖國際期刊《Aging US》接受刊登。其中發揮關鍵作用的「經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVR)」風險遠低於傳統心臟手術，去年二月起也開始獲得健保給付，符合條件的病人不再需要自費100萬以上。

台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣指出，台灣65歲以上長者約18%有輕微認知障礙者，其中8%可診斷為失智症，平均每13人就有1人失智，80歲以上更達到每5人就有1人。失智症成因大約有10%是因為曾發生腦中風或有心臟方面的疾病，例如主動脈瓣膜狹窄。

台大醫院心血管中心主任陳文鍾表示，「主動脈瓣膜狹窄」是老年人常見的退化性瓣膜疾病，隨狹窄程度加劇，病患可能會胸悶、昏倒、出現心臟衰竭症狀，例如喘、水腫等，也會導致腦部血液灌流下降，進而損害神經認知功能。臨床研究顯示，有26%的鬱血性心臟衰竭患者會發生神經認知障礙的症狀。

林茂欣表示，TAVR是近年來針對老年病患發展的微創瓣膜治療手術，手術過程無需使用傳統開心手術的體外循環機，術後的傷口亦僅在一側的鼠蹊部約0.5公分大小，大大減少了年老病患手術過程的風險與不適。過去國內外研究均證實TAVR可以顯著增加心輸出量及腦部的血液流量，對於長者安全性高，因此去年2月起健保也納入給付，患者不再需要自費100多萬。

台大醫院注意到，長者在TAVR術後除了心臟和腦部血流改善，連頭腦都變靈光，這很令人振奮，因為現有藥物或神經認知訓練，多半也只能延緩症狀惡化，無法逆轉失智。因此，台大醫院自2015年開始進行研究計畫，完整追蹤156位平均82歲長者在術後3個月、術後1年的認知功能表現。

結果發現，術前有39.1%病人簡短智能測驗結果小於26分，符合失智症診斷標準，術後一年有3成病人進步3分上，僅剩27.7%小於26分，代表約有1成患者可以不再被診斷為失智症。巴氏量表原本只有90分上下，術後一年也進步到超過95分，顯示神經認知功能的進步帶來生活獨立性的改善，且均持續到術後1年。

台灣大學心理系主任周泰立自己的岳父就受惠其中。周泰立表示，岳父5、6年前被診斷為輕度失智症，2年多前89歲高齡時發現主動脈瓣膜狹窄，當時喘的很厲害，雙腳都水腫，在其他醫院短暫住院後，被告知該院無法處理，建議轉院到台大。

周泰立說，岳父到台大醫院接受TAVR治療後，不但很快就出院了，回到家完全不喘、走路很有精神。岳父術後數學能力也大有進步，原本外出買東西，找錢會找很久，或是沒辦法找錢回來，後來找錢變很快而且數字正確。岳父回到社區日照中心，負責認知功能訓練的老師也告訴家屬，他的反應速度進步很多。

台大醫院心臟外科主任許榮彬表示，過去就知道TAVR可以改善心腦血流，也不需要使用體外循環，免除體外循環過程有細小微粒跑到腦部、造成腦損傷的風險，這次研究更證實它可以增進神經認知功能表現，可說是是世界獨有的重要發現。

林茂欣建議，家有失智長者，可留意是否有主動脈瓣膜嚴重狹窄的問題，因為失智的症狀可能比心臟衰竭的症狀更早出現。若能及早發現問題、及早處理，有助於幫助長者遠離失智惡化和心臟衰竭的威脅。

台大醫院經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVR)團隊研究證實，TAVR不但能治療嚴重主動脈瓣膜狹窄，也可顯著改善神經認知功能。記者邱宜君／攝影
台大醫院經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVR)團隊研究證實，TAVR不但能治療嚴重主動脈瓣膜狹窄，也可顯著改善神經認知功能。記者邱宜君／攝影

失智症 台大醫院 手術

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