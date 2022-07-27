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華航攜手日本寶可夢公司 皮卡丘彩繪機今秋登場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航與日本The Pokémon Company合作，推出台灣首架寶可夢彩繪機，預計在2022秋天完成彩繪噴漆出廠，圖為首架寶可夢彩繪機之預想圖。圖／華航提供
華航與日本The Pokémon Company合作，推出台灣首架寶可夢彩繪機，預計在2022秋天完成彩繪噴漆出廠，圖為首架寶可夢彩繪機之預想圖。圖／華航提供

台灣首架寶可夢彩繪機來了！中華航空參與The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」，華航總經理高星潢與日本The Pokémon Company 董事福永晋於今天（27日）共同宣布，將推出華航「皮卡丘彩繪機 CI」，這將是台灣第一架寶可夢彩繪機，有望在今年（2022）秋天陪伴旅客一同在疫情後重返天空，悠遊自在飛往世界旅行。

The Pokémon Company董事福永晋表示，此次疫情重創觀光及交通業界，為了讓大家在疫情逐漸平息後重拾對旅遊的熱情，The Pokémon Company 成立「飛翔皮卡丘計畫」，希望透過與大眾運輸工具及地方政府、企業的合作，鼓勵大家再次出外探索世界。

華航總經理高星潢指出，很榮幸成為寶可夢在台灣的航空合作夥伴，「飛翔皮卡丘計畫」的宗旨與華航推動ESG的永續理念相通；雙方首度合作，籌備近兩年的時間，攜手推出以寶可夢為主題、創造旅遊樂趣的彩繪機，由華航最新客機 A321neo 擔綱，預計今年秋天完成彩繪噴漆出廠，與­­喜愛寶可夢的粉絲在空中相見歡，也希望藉由「皮卡丘彩繪機 CI」帶動疫後觀光復甦，鼓勵大眾重拾對旅行的期待，開心出遊。

「皮卡丘彩繪機 CI」的機身由The Pokémon Company為華航專屬設計，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，使用粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空。 11 隻寶可夢躍上機身，飛翔皮卡丘偕同謝米、青綿鳥和波克基斯一起飛上天際，還有食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等超高人氣寶可夢，也將陪伴旅客踏上精彩的飛行旅程。

華航長期推動 ESG 永續作為，也將響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神持續前進，下半年規劃一系列­­公益活動，特別要向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意，對於防疫人員在疫情期間堅守崗位的辛勞以及付出，表達最誠摯的感謝，為大家加油打氣。

華航 寶可夢 疫情

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