失智長者出現喘、下肢腫 應注意心血管疾病可能

台大醫院今天說，心臟血管疾病也與失智症有關，研究發現經導管主動脈瓣膜置換術同時可改善神經認知功能，當身邊失智長者出現喘、下肢腫等情形，應注意心血管疾病可能。

台大醫院今天上午舉辦「經導管主動脈瓣膜置換術改善老年人神經認知功能 台大醫院研究成果刊登國際期刊」記者會，分享經導管主動脈瓣膜置換術對改善失智症成果。

台大心臟外科主任許榮彬致詞指出，開胸等傳統開心手術必須使用體外循環，容易造成細小微粒等進入身體造成腦部損傷，術後最擔心發生中風、神經認知功能下降。

台大心臟內科副教授林茂欣簡報指出，依據台灣失智症協會進行失智症流行病學調查結果，65歲以上者長每13人即有1名失智者，而80歲以上長者則每5人即有1名失智者。

林茂欣表示，失智症的成因大致上可分為退化性及血管性兩類，許多心臟血管疾病也與失智症的發生有關，尤其是主動脈辦膜狹窄患者所造成的心臟衰竭。

他進一步說明，主動脈瓣膜狹窄是一種常見於老年人口的退化性瓣膜疾病，隨著狹窄程度越來越嚴重，病患除了會有嚴重心臟衰竭症狀，也會影響腦部血液灌流，進而損害神經認知功能。

林茂欣說，經導管主動脈辦膜置換手術有別於傳統開心手術，小傷口、時間短，不需要全身麻醉也不需要體外循環，避免傳統手術壞處，病人可很快出院，同時增進心臟輸出量及腦部血流量。

病友家屬代表、台灣大學心理系主任周泰立現身分享經驗，他的9旬岳父失智後，幾年前出現喘很兇、下肢水腫等情形，手術後不喘了、走路很有精神，最明顯改變是以前數錢要數很久，現在馬上就算出正確金額，另就是參加社區老人課程，也能很快做出反應，連老師都說老先生在手術後的進步顯著。

林茂欣會後接受媒體聯訪表示，當初是先在臨床上觀察發現，病人手術後回診，不但會算錢了、講話也變流利等，例如周泰立的岳父原本要坐輪椅，回診時是自己走進診間，因此投入研究。

台大醫療團隊自2015年開始，針對156名、平均年齡82歲的嚴重主動脈瓣膜狹窄病患進行術前、術後3個月及1年安排神經認知功能測試，包含巴氏量表等，發現整體病患均有顯著進步持續至術後一年，其中有1成甚至脫離失智定義。

林茂欣說，邁入老年人口結構高社會，大家身邊都有長者，研究結果提醒，要留意身邊長者，當發現認知功能快速衰退，應注意罹患心臟血管疾病可能，不但可治療心臟問題，也對認知功能障礙有幫助。