頭頸癌發生率高 醫籲健保補助新療法

「頭頸癌是台灣的國病！」陽明交通大學副校長楊慕華27日表示，頭頸癌在台灣發生率相當高，國際已優先推薦免疫療法，但我國健保仍將此療法視為第二線治療方式，呼籲健保應跟上國際。但國健署癌症防治組組長林莉茹表示，拒絕菸、檳榔與酒，並定期做篩檢，就是最好的事前預防。

男性癌症第三名

頭頸癌腫瘤醫學會理事長朱本元指出，台灣頭頸癌發生率遠高於其他國家，位列我國男性癌症發生率的第三名，每年約有1萬名病患。他表示，頭頸癌泛指腦部以下、鎖骨以上部位的癌症，包括口腔癌、舌癌與咽喉癌等，治療過程容易傷及顏面與咽喉等，導致患者自閉於家中。

他說，6成頭頸癌病友在發現癌症的時候，就已經是晚期，加上因為該類癌症在西方盛行率較低，歐美研究比較少，導致治療選擇相對受限。儘管近期已有許多新療法出現，但頭頸癌病友大多是藍領階級，在經濟上相對困乏，在沒有健保給付下，高昂的費用只是讓新療法「看得到，吃不到」。

林莉茹說，癌症位列國人十大死因之首長達40年，影響到國人社會、經濟與健康。她指出，10個頭頸癌病友中，就有8個有吸菸，7個有嚼檳榔習慣，對抗頭頸癌的最好預防，就是拒絕菸、酒與檳榔，並定期做篩檢。

健保應跟進新療法

病友謝先生2012年罹患口腔癌第二期，反覆接受化療與開刀手術等治療，導致外觀出現改變，不僅臉部出現凹陷，更無法正常說話與進食，更失去原本遊覽車司機的工作。謝先生用著模糊的聲音感嘆道，「早知道免疫療法有用，可能就不用開那麼多刀」，但一次高達10、20萬的醫療費用，根本就無法負擔。

夏先生則是2014年發現罹患舌癌，在不斷治療又復發的過程中，醫院成為他第二個家。然而，每次手術都造成他外貌改變。夏先生在影片中聲音顫抖道，看著鏡中的自己每開一次刀，面容出現改變，「我怕了」。最後決定在妻子的支持下，扛著經濟重擔，孤注一擲於免疫療法，才獲得控制癌症的重生機會。

楊慕華表示，美國癌症治療指引已建議頭頸癌患者優先使用免疫治療，成為治療此類癌症的新曙光，但我國健保仍未跟上國際，規定病友要在第一線化療失敗後，才能在第二線採用此療法，呼籲「健保應跟上國際治療的趨勢。」

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