從二戰跳到口罩時光 北藝中心推台灣首部國標舞音樂劇

國標舞跳入劇場！台北表演藝術中心推出開幕大戲「飆舞士林」，是台灣首部以國標舞為主題的音樂劇，以經典歌曲改編及原創配樂的音樂歌曲和舞步，呈現士林地區百年的發展。

「飆舞士林」是台灣罕見的dansical(音樂舞劇)，由8段不同的故事串聯而成，由日治時期跳到當下，有青澀的小情侶、在戰爭下擁舞到生命最後一刻的老夫老妻、纏綿悱惻的美國大兵與俱樂部女郎、在相親節目中邂逅的上班男女，另外還有經典夜市鬥舞場，748同志大遊行開啟台灣多元社會面貌、以及最後的口罩時光。8段故事由人稱「老爹」的劇場小生林家麒擔任推動劇中時空轉換的關鍵角色。

創作團隊結合一流的音樂劇場工作者：總導演劉若瑀、舞蹈創作楊廣正、執行導演陳侑汝、音樂統籌王希文、編劇林孟寰，並集結32位擁有出色舞藝且獲獎無數的國標好手，包括連續18年職業摩登舞冠軍的施達宗和謝娟娟，以及劇場演員林家麒、爵士歌手任書欣等。

台北表演藝術中心董事長劉若瑀表示，北藝中心當初選址定在士林夜市旁，設定部要讓劇場成為高高在上的殿堂，而是要做一個與社區親密相處的好朋友。為此，北藝中心為士林人打造「飆舞士林」，不論形式內容都適合全家觀賞，並在開幕周演出，「是北藝中心獻給士林鄉親、給台北的一封情書，傳達我們對這塊土地的感謝。」

舞蹈創作楊廣正表示，「飆舞士林」選擇鮮少以主角之姿出現在舞台上的國標舞為素材，希望大家能看到競技之外，國標舞的其他面向。他透露，為了讓國標舞融入劇場，舞者逐步磨合統整，一步一步慢慢地走到「戲舞合一」，國標舞不再只是充滿技巧的運動競技項目，「從指尖到腳尖，處處都是情感。」

音樂統籌王希文表示，流行音樂或歌謠有著豐富的時代記憶性，充滿了文化的象徵。他為此劇精心選擇選擇富含意義的歌曲，希望大家一聽就能觸動記憶，建立與時代的關聯。

●「飆舞士林」演出場次為8月5日19:30、6日14:30和19:30、7日14:30在臺北表演藝術中心球劇場，購票洽www.opentix.life/event/1509837401429094402