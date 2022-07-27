熱死人數9年增3.7倍 民眾黨籲高溫津貼、停班標準入法

極端氣候影響，各地氣溫屢創新高，熱浪不僅衝擊農牧業，熱傷害死亡人數9年也增加3.7倍。民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，政府熱傷害防治成效不彰，職安法規應與時俱進，研議提供高溫津貼，並將高溫等災防停班標準入法。

立委蔡壁如指出，熱浪造成秧苗難結穗、木瓜難受粉、蔬菜難生長、乳牛蛋雞減產，熱傷害更是要人命，根據衛福部統計，2012年熱傷害就診人次5萬8千人，2020年暴增到將近10萬人，熱傷害死亡人數也從10人增加到47人，今年7月統計至24日，熱傷害通報更高達556人次，已經是去年同期兩倍。

蔡壁如表示，根據國家氣候變遷調適行動方案最新成果報告，健康領域的「高溫關懷服務」近三年只發函兩次，2020年補助經費更只有9萬元。經查，該報告統計，2019年提醒各縣市協助遊民、弱勢民眾避暑的關懷服務中，扇子發35把、緊急收容安置5人次；2020年扇子發39把、緊急避暑9人次。蔡壁如也批評，扇子發35把也列為政績？政府熱傷害防治成效不彰，衛福部嚴重輕忽氣候調適。

立委邱臣遠表示，根據國民健康署統計，今年1月到7月22日全國熱傷害人數累計1079人，其中高雄最多、台中居次、桃園第三。求職網調查也顯示，6到8月高溫季節有65.3%的勞工必須到戶外工作，其中又有54.4%受訪者表示公司未提供預防高溫的措施，超過4成勞工曾因公務曬傷、中暑，3成的人更因此必須請假就醫或休養，勞工為了消暑，平均每月多花2257元在冷飲、瓶裝水、短袖等消暑措施。

邱臣遠呼籲，勞工朋友遭遇熱傷害威脅，勞動部不該只當「旁觀者」，僅僅在旁呼籲企業自主因應。面對日趨嚴重的極端氣候，職安相關法規也應該與時俱進 ，研議提供高溫工作環境勞工「高溫津貼」，補償勞工避免熱傷害的額外支出，如消暑用品、防曬等，並將災防停班標準入法，因應極端氣候下的強風、豪雨、高溫等狀況。