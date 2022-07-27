快訊

學界盼發表「失敗」實驗 少走冤枉路且杜絕學術造假

又是無經驗廠商 竹市再爆棒球場工程讓學生擦屁股

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易喘又心衰竭 新式心臟瓣膜助重拾健康

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千醫院跨科團隊合作進行主動脈瓣膜置換手術。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院跨科團隊合作進行主動脈瓣膜置換手術。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣60歲謝姓男子有主動脈瓣膜逆流的病史，近日出現容易喘、心律不整的症狀，檢查發現為心衰竭；52歲劉姓婦人是重度主動脈瓣膜閉鎖不全的病人，雖一直服藥控制，但半年來症狀加劇，走路就會喘，也無法躺著睡，與謝姓病患一樣出現心衰竭的情況。

兩名病患經大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞評估及討論後，建議他們更換新式心臟瓣膜來解決病症，並由院內心臟外科、麻醉科、開刀房醫護團隊合作為兩名病患完成主動脈瓣膜置換手術，在加護病房及一般病房接續照護下，恢復狀況良好，目前都已順利出院。

楊智鈞表示，主動脈瓣膜閉鎖不全原因有兩種，其一為病人先天主動脈瓣膜比較脆弱，另一原因是病人長期高血壓導致心臟壓力大，因此瓣膜容易鬆脫。更換主動脈瓣膜的方式有微創導管置瓣和開心換瓣2種，必須由醫師評估病人狀況，選擇適合的置換方式。謝姓、劉姓病患罹患的主動脈瓣膜閉鎖不全，目前仍只能以傳統開心換瓣的方式治療。即便如此，傷口也從傳統20公分縮小一半至10公分，在醫護團隊照護下，病人恢復狀況佳，術後第3天就轉至普通病房。

他指出，置換的心臟瓣膜分機械瓣膜和生物組織瓣膜（豬或牛瓣膜），生物組織瓣膜有退化、鈣化問題，視選擇的瓣膜種類可使用約8至15年就需要手術更換新瓣膜；機械瓣膜雖不會退化，但容易長血栓，需長期吃抗凝血劑，因此有出血風險。兩名病患使用的是最新的第二代生物組織瓣膜，有抗鈣化、耐用特色，可延長使用年限，瓣膜框架的設計適合未來二次微創置瓣，有利年輕病人長期治療規畫，病人日後年紀大時若要更換瓣膜，可用微創導管置瓣方式，降低手術風險。

楊智鈞主任表示，新式第二代生物組織瓣膜有抗鈣化、耐用的特色，使用年限也較長。圖／大千綜合醫院提供
楊智鈞主任表示，新式第二代生物組織瓣膜有抗鈣化、耐用的特色，使用年限也較長。圖／大千綜合醫院提供

手術 血栓

延伸閱讀

林哲瑄新竹球場受傷 林智堅道歉：願負擔手術費用

林志穎第一階段手術「復位順利」明天只剩下一個難關

美腿冒出小腫塊竟是惡性肉瘤 20多歲女急手術保命

林志穎今動顏面骨手術 經紀人回應了

相關新聞

鮮乳再傳漲聲 光泉最多貴17元

繼味全旗下多個鮮乳品項調整售價後，昨超商通路也傳出光泉旗下鮮乳也將調漲。光泉董事長汪林祥證實，鮮乳確實會調漲，但調漲的品...

發票對中末3碼APP卻顯示沒中 過來人曝原因建議用「這家」的最準

5、6月期的統一發票已在7月25日開獎，你中獎了嗎？一名網友在開獎當天使用APP對獎，發現其中一張末3碼「097」的發票對中陸獎，但APP卻顯示「未中獎」讓她感到納悶。貼文曝光引發熱議，有過來人表示應是系統尚未更新，建議「用財政部的APP最準」。

2020年全國前10大賠錢醫院名單出爐 4家新設立醫院上榜

衛福部健保署今公布2020年，227家醫療院所財報及醫療服務申報情形，其中有31家虧損。健保署表示，賠錢前3家醫院是嘉義...

台灣44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

近來花東地震頻傳，也讓不少民眾擔憂是否會釀大規模的地震。氣象局今則是在「報天氣」臉書粉絲團發文公布台灣各斷層的「發震機率...

影／近中午又停電！台南東區、北區4000多戶受影響 網：今天抽到台南？

又停電了，台南市上午近10時，北區與東區又有大規模停電，台電表示，停電戶數大約有4178戶，到發稿時間，仍有用戶尚未恢復...

旅行業和旅客簽契 最快10月可用電子簽章

隨著疫情趨緩，疫苗覆蓋率提升，防疫政策也逐漸開始鬆綁，為了迎接疫後觀光，交通部昨預告修正「旅行業管理規則」、「領隊人員管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。