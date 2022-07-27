陸禁令後...鼓勵農民轉作 鳳梨釋迦補助金提高至20萬

去年9月中國大陸以介殼蟲理由禁我釋迦輸入後，影響台東鳳梨釋迦外銷，農委會雖採內外銷、加工等三箭措施因應，並鼓勵鳳梨釋迦轉作及品種更新，但農民反映轉作補助金額太低，因此農委會提高鳳梨釋迦轉作補助，由原本的每公頃10萬元提高至20萬元，即起至8月31日都可申請。

農委會農糧署指出，國內鳳梨釋迦收穫面積2849公頃，台東縣種植占9成以上，為因應中國大陸釋迦禁令，農委會採外銷、內銷及加工等三箭措施，共執行1萬2452公噸，包括成功研發全果冷凍鳳梨釋迦外銷日本、拓展國內超市、傳統市場及開發鳳梨釋迦果丁等冷凍加工新產品，並辦理鳳梨釋迦轉作及品種更新措施，調減種植面積，降低產銷失衡頻率，至台北果菜批發市場鳳梨釋迦主產期每公斤平均價56.4元，已略有成果。

農糧署說，由於有立委日前提出鳳梨釋迦消費市場結構已明顯改變，加上農民團體、農民反映補助金額太低，導致農友多屬觀望，建議提高鳳梨釋迦轉作由原本每公頃10萬元提高至20萬元，鼓勵轉作，另為避免鳳梨釋迦過度轉移品種至大目種釋迦造成產銷壓力，因此，品種更新補助仍維持每公頃5萬元。

農糧署進一步表示，為落實推動鳳梨釋迦轉作及品種更新，農糧署已訂定輔導鳳梨釋迦轉作及品種更新作業規範，農民團體及農民可即起申請至8月31日止。

農糧署說明，為確保農友收入，該廢園轉作得分年執行，可先行間作種植轉作作物，等轉作作物開始收成再進行廢園申領補助款項，另配合地方產業需要，轉作品項增納包括甜龍筍、綠竹筍、木鱉果、紅釋迦及番石榴等，為全方位產業發展及鼓勵農友踴躍轉作，除提高轉作補助金額至20萬元外，也補助轉作農友有機質肥料，如慣行栽培每公頃2萬元，若為有機或友善耕作每公頃3萬元；另轉作果樹採有機或友善耕作者，可申領生態保育奬勵每年每公頃3萬元，轉型期前3年尚可額外獲得有機農業生產補貼每年每公頃5萬元。

此外，同時補助建置產銷設備，包括田間管理農機具、分級包裝及理集貨設備、冷藏(凍)運輸車輛、預冷貯藏等冷鏈設備，健全產銷供應鏈。農糧署說，為落實推動鳳梨釋迦轉作及品種更新，農糧署及台東區農業改良場組成果樹品項團隊將配合產季於台東市、卑南鄉、鹿野鄉、東河鄉及太麻里鄉等主要產地辦理宣導會。