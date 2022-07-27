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從青年知識人到史學泰斗 29冊「余英時文集」磅礡上市

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院士、史學泰斗余英時去年八月一日辭世。他被公認是胡適之後華人世界最有影響力的知識份子。圖片來源／《我走過的路：余英時訪談錄》聯經出版
中研院院士、史學泰斗余英時去年八月一日辭世。他被公認是胡適之後華人世界最有影響力的知識份子。圖片來源／《我走過的路：余英時訪談錄》聯經出版

中研院院士、史學泰斗余英時去年八月一日辭世。他被公認是胡適之後華人世界最有影響力的知識份子，在余英時逝世一週年之際，聯經出版宣布推出「余英時文集」，涵蓋四大類共29冊，從青年知識人到史學泰斗，完整呈現他一生思想發展的軌跡，也是余英時作品最大規模的出版計畫。「余英時文集」其中10種書8月1日上市，即起開始預購。

聯經指出，從1976年《歷史與思想》到最後一本學術專書《論天人之際》，余英時在聯經一共出版了12部作品。去年八月一日余英時逝世後，聯經著手進行新編「余英時文集」的出版計畫，將余先生過去不曾在台灣集結出版的文字，編成16種書目，再加上原本12部作品，共28種、總字數超過450萬。這個數字展現了余先生一輩子旺盛的創作力，從中也可看見余先生的思想發展、開闊視野與多面向的關懷。

「余英時文集」今年共分兩階段出版，率先於8月推學術論著兩冊《中國歷史研究的反思》，收錄余先生尚未集結出版之單篇論文，包括不同時期發表之中英文文章，以及應邀為辛亥革命、戊戌變法、五四運動等重要歷史議題撰寫的反思或訪談。

香港時代」七冊則收錄余英時20多歲時居住於香港期間的著作，見證了一位自由主義者的青年時代。香港時代是余英時一生澎湃思想的起點，書信選集呈現余先生與師長、友朋的魚雁往返，展現了他溫暖慷慨的人格本色與思想脈絡。

第二階段書目將於11月出版，涵蓋余先生的治學經驗、政論與時局評論，及呈現其生活交遊的詩選、序文等作品。已出版的12部作品《歷史與思想》、《論天人之際》等也將以文集新封面重新推出。另有全套29冊精裝版可供讀者典藏。

聯經指出，余夫人陳淑平不僅支持「余英時文集」的出版，更捐出余英時所有在聯經出版著作的版稅，委由聯經成立「余英時人文著作出版獎助基金」，用於獎助出版人文領域之學術論著，蘊含了余英時、陳淑平夫婦期勉下一代學人的美意，也期待能延續余先生在人文學術研究中的貢獻。

7月31日(日)聯經也將舉行「回到余英時的客廳」線上紀念活動，邀請丘慧芬、葛兆光、李孝悌、周保松、何曉清、梁文道等與談人交流憶往，與讀者一同懷念余英時。

7月27日起各大書店開始預購《余英時文集【典藏套書Ⅰ】：香港時代、學術論著與書信選集，重訪史學泰斗的思想軌跡》

聯　經｜https://linkingunitas.com/L161424；誠　品｜https://linkingunitas.com/E161424；金石堂｜https://linkingunitas.com/K161424:MOMO｜https://linkingunitas.com/M161424

余英時文集中的「香港時代」，七冊收錄余英時20多歲時居住於香港期間的著作，見證了一位自由主義者的青年時代。圖為余英時年輕時照片。圖／聯經出版提供
余英時文集中的「香港時代」，七冊收錄余英時20多歲時居住於香港期間的著作，見證了一位自由主義者的青年時代。圖為余英時年輕時照片。圖／聯經出版提供
余英時文集中的「香港時代」，七冊收錄余英時20多歲時居住於香港期間的著作，見證了一位自由主義者的青年時代。圖為余英時年輕時照片。圖／聯經出版提供
余英時文集中的「香港時代」，七冊收錄余英時20多歲時居住於香港期間的著作，見證了一位自由主義者的青年時代。圖為余英時年輕時照片。圖／聯經出版提供
在余英時逝世一週年之際，聯經出版宣布推出「余英時文集」，完整呈現他一生思想發展的軌跡，也是余英時作品最大規模的出版計畫。圖／聯經出版提供
在余英時逝世一週年之際，聯經出版宣布推出「余英時文集」，完整呈現他一生思想發展的軌跡，也是余英時作品最大規模的出版計畫。圖／聯經出版提供

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