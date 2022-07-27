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華航皮卡丘彩繪機曝光 11種寶可夢第三季搭得到

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著疫情趨緩，邊境逐漸解封，看準疫後國際旅遊商機，華航和日本The Pokémon Company合作，準備在今年第三季推出全新的皮卡丘彩繪機。記者邱瓊玉／攝影
隨著疫情趨緩，邊境逐漸解封，看準疫後國際旅遊商機，華航和日本The Pokémon Company合作，準備在今年第三季推出全新的皮卡丘彩繪機。記者邱瓊玉／攝影

隨著疫情趨緩，邊境逐漸解封，看準疫後國際旅遊商機，華航和日本The Pokémon Company合作，準備在今年第三季推出全新的皮卡丘彩繪機。華航總經理高星潢表示，彩繪機將選用Ａ321 new的機型，屆時會有11種寶可夢在飛機上，相信大朋友、小朋友都會很喜愛。

高星潢也提到，彩繪機完成的日期大約會是在秋季，主航線以東南亞、東北亞為主。隨著疫情趨緩，國內旅遊慢慢復甦，華航目前也正在加大客運布局，包括部分航線加班等，預估第三季，也就是秋季時，會有四成客運量的成長。

The Pokémon Company董事福永晉表示，疫情帶給世界巨大的影響，世界上很多人因為疫情，行動受到縣市，這應該是人類史上的第一次，所以公司想到是不是可以做點什麼事情貢獻給社會，所以創造出「空中飛翔皮卡丘」計畫，希望鼓勵民眾在疫情解封之際，踏出旅程，出外冒險。

福永晉表示，飛翔皮卡丘計畫先從日本國內開始，當時選擇了沖繩，台灣則是該計畫的第一個國際航線。且該計畫是以回饋社會為出發點，所以不僅沒有向企業收取授權金，大部分交通工具的塗裝費用寶可夢公司提供。

根據今曝光的華航皮卡丘彩繪機，總計有11種寶可夢在上頭，飛機外觀以紫色為主，其中除了最受歡迎的皮卡丘外，還有謝米、卡皮獸、胖丁、呆呆獸等。高星潢表示，該計畫是簽約五年，除了彩繪機外，機上也有授權開放商品，會努力再和寶可夢公司洽談合作，看看是不是會有更持久、更新的東西。

至於是否可以在飛機上「抓寶」？高星潢說，確實內部開會時一直有類似提議，但受限於技術上的問題，目前還無法，會持續努力克服這個問題；福永晉笑說，自己搭飛機出國時，也會使用機上無線網路，曾開啟過自己的寶可夢go，結果不能玩，這部分會交給營運商處理，看看能不能克服。

高星潢表示，由於寶可夢公司是無償贊助，所有顏料塗裝都由他們提供，為了延續永續公益的概念，想到疫情期間辛苦的醫護人員、航警、防疫計程車駕駛等，都很辛苦堅守崗位，日後也會設計一系列的公益活動，致上我們最大的敬意。

高星潢也提到，目前國際旅遊復甦的時間點還是要看疫情的狀況，至於機票漲幅則交由市場機制決定，當時廠需求量大時，也會適時做班次調整。

隨著疫情趨緩，邊境逐漸解封，看準疫後國際旅遊商機，華航和日本The Pokémon Company合作，準備在今年第三季推出全新的皮卡丘彩繪機。記者邱瓊玉／攝影
隨著疫情趨緩，邊境逐漸解封，看準疫後國際旅遊商機，華航和日本The Pokémon Company合作，準備在今年第三季推出全新的皮卡丘彩繪機。記者邱瓊玉／攝影

疫情 寶可夢 華航

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