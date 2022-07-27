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北市大稻埕情人節活動登場 周邊交管、公車不停靠

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市大稻埕情人節活動有節目表演與煙火秀，每年都吸引大批人潮參與。圖／聯合報系資料照
台北市大稻埕情人節活動有節目表演與煙火秀，每年都吸引大批人潮參與。圖／聯合報系資料照

北市「2022大稻埕情人節」活動將於7月30日舉辦，屆時周邊交通將進行管制。北市公運處表示，當日會場周邊不易停車且實施交通管制措施，建議民眾搭乘捷運公車到附近，再步行到活動會場內，當天18時起分為2階段改道行駛並取消停靠部分公車站，同時管制水門出入口。

公運處表示，本周六建議民眾自捷運北門站3號出口，沿鄭州路步行約250公尺至3號水門進入會場，或自捷運雙連站2號出口旁「馬偕醫院」公車站位搭乘811、民生幹線公車至鄰近活動會場之「靜修女中」公車站下車，再沿民生西路步行至5號水門進入會場。

公運處也說，捷運大橋頭站2號出口旁「捷運大橋頭站」公車站位搭乘2、215、223、288、300、302、304重慶線、757及重慶幹線公車至鄰近活動會場之「民生重慶路口」公車站下車，沿民生西路步行至5號水門進入會場。

公運處指出，活動當日原行經交通管制區域內及周邊道路之市區公車與公路客運，將配合交通管制，自18起分為2階段改道行駛，並取消停靠部分公車站；30日6時至31日0時，因應大稻埕碼頭交通管制與水門管制，行經大稻埕碼頭內之公車路線改道行駛並取消停靠部分公車站，民眾可至鄰近公車站位或改道動線沿線公車站位乘車。

公運處呼籲，民眾可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，並提前查詢公車行駛與預估到站時間，避免行程受影響。相關路段管制時間，可至北市觀傳局網站查詢，或在「大台北公車」網頁以及智慧型站牌、停用站位的到站資訊，都會顯示「交管不停靠」，資訊也同步提供APP業者介接發布。

公車 捷運 北市

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